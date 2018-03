VIDEO. Facebook Live: Posez vos questions à Kimberose, nouvelle diva de la soul française

FACEBOOK LIVE Elle chantera mardi en direct sur la page Facebook de 20 Minutes et répondra aux questions des internautes...

La chanteuse de soul Kimberose — C. Arno

Difficile de croire qu’elle n’a jamais pris un cours de chant ni de solfège. C’est pourtant « au feeling » que chante Kimberose. Et quelle voix ! Quel timbre ! Les critiques la comparent déjà aux plus grandes divas de la soul que sont Amy Winehouse, Billie Holiday ou encore Nina Simone. A 26 ans, Kimberly Kitson Mills sort un premier album avec son groupe, Kimberose. Comme Kimber… ose. Ose enfin. Car celle qui était encore élève infirmière il y a moins de deux ans a mis du temps à se lancer, à se faire confiance. L’album tout simplement intitulé Chapter One est juste magnifique.

Kimberose sera dans le studio de 20 Minutes mardi à 14h30 pour chanter en direct sur notre page Facebook et répondre aux questions des internautes.

