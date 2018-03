Le couturier Hubert de Givenchy est décédé à l'âge de 91 ans. — PLV/SIPA

Son nom est synonyme d’élégance à la française. Le couturier Hubert de Givenchy est décédé à l’âge de 91 ans, a annoncé son compagnon dans un communiqué.

« Monsieur de Givenchy s’est éteint dans son sommeil le samedi 10 mars 2018. Ses neveux et nièces et leurs enfants partagent sa douleur », a écrit le couturier Philippe Venet avant de préciser que « ses obsèques seront célébrées dans la plus stricte intimité ».

Formé chez Schiaparelli, Hubert de Givenchy avait créé, en 1952, sa propre maison de couture et s’est fait un nom dans le milieu de la mode dès la présentation de sa première collection. Il est aussi célèbre pour avoir habillé Audrey Hepburn, qui fut sa muse et amie. Il a ainsi confectionné l’iconique robe noire que porte l’actrice dans Breakfast at Tiffany’s.

« Il a su réunir deux qualités rares : être novateur et intemporel »

« Parmi les créateurs qui ont définitivement installé Paris, à partir des années 1950, au sommet de la mode mondiale, Hubert de Givenchy a donné à sa maison de couture une place à part. Tant dans les robes longues de prestige que dans les tenues de jour, Hubert de Givenchy a su réunir deux qualités rares : être novateur et intemporel », a réagi Bernard Arnault, à la tête du groupe LVMH qui détient la maison de couture depuis 1988.

La maison Givenchy a également rendu hommage à son fondateur en saluant, dans un communiqué, une « personnalité incontournable du monde de la haute couture française, symbole de l’élégance parisienne pendant plus d’un demi-siècle. Aujourd’hui encore, son approche de la mode et son influence perdurent. (…) Son œuvre demeure aussi pertinente aujourd’hui qu’alors. »

L’an passé, une grande exposition a rendu hommage au travail d’Hubert de Givenchy à la Cité de la dentelle et de la mode de Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais, région d’où il était originaire.