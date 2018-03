Tonbooktoo.com, un site pour échanger et vendre les livres de sa bibliothèque

Capture d'écran du site Tonbooktoo — Capture écran Tobbooktoo.com

Un site et une appli pour prêter, donner, troquer ou vendre les livres de sa bibliothèque perso. Tel est le concept, tellement simple qu’on se demande pourquoi personne n’y avait pensé plus tôt, de Tonbooktoo.



Lancé il y a un mois et demi, il compte déjà un peu plus de 150 membres, comme l’annonce Numerama dans un article consacré au projet.

Des améliorations envisagées

Pour l’heure, la version disponible ne permet que de valider un échange mais des mises à jours devraient prochainement permettre aux utilisateurs de consulter les ouvrages recensés sur la plateforme.

L’inscription est, pour le moment gratuite, mais une cotisation annuelle de moins de 10 euros est envisagée d’ici au mois d’avril.