Gad Elmaleh sur Netflix: Que pensent les Américains d'«American Dream», son stand up en anglais?

Gad Elmaleh poursuit son rêve américain. Après Gad Elmaleh part en live, un spectacle en français lancé en exclusivité sur Netflix début 2017, la plateforme diffuse depuis le début du mois de mars American Dream, le nouveau stand up du comique, dans la langue de Shakespeare. Un show tourné au Town Hall de New York l’an passé, et qui recycle de nombreuses vannes du précédent, mais en anglais cette fois-ci.

Durant l’essentiel du spectacle, l’artiste s’amuse des spécificités culturelles qui émaillent son quotidien aux Etats-Unis et établit des comparaisons avec ce qu’il se passerait en France ou au Maroc. Vu d’ici, il ne lésine pas sur les clichés – en forçant notamment le trait sur l’arrogance des Parisiens –, mais la bienveillance prévaut toujours. Qu’en pensent les Américains ? Petites revues de presse des principales critiques publiées à ce jour…

>> A lire aussi: «Conquérir l'Amérique? J'assume!», explique Gad Elmaleh

Le point fort de l'humour de Gad Elmaleh selon les critiques américaines? Le regard de petit Frenchy que porte l'humoriste sur les Etats-Unis. Pour le site uproxx.com, « cela ressemble à n’importe quel autre numéro de stand-up, sauf que son léger accent, son point de vue étranger et ses prouesses physiques sur scène nous révèlent une performance qui ne nous est pas complètement familière. Malgré tout ce qu’Elmaleh fait et dit pour essayer de se fondre dans le moule de l’humour américain, ce qu’il dit et la manière dont il le dit l’aide à se distinguer. Et c’est une bonne chose. »

Même son de cloche du côté du compte Twitter de Pornhub. « Je voulais simplement dire que rien n’est plus drôle qu’un non Américain essayant de comprendre notre culture bien enracinée du Cheecake Factory », est-il écrit.

My future ex husband, @gadelmaleh new Netflix special is out( it’s amazing 🍆🚑) and I just want to say that nothing is funnier than non Americans trying to understand our deep culture of The Cheesecake Factory. It’s a don’t ask don’t tell policy.