VIDEO. «The Voice»: Norig a offert l'instant frissons de la dernière salve d'auditions à l'aveugle

Norig, candidate de «The Voice», saison 7. — Lou Breton / TV / Bureau233

Les auditions à l’aveugle de la saison 7 de The Voice ont pris fin samedi soir sur TF1. Parmi les ultimes candidats retenus, Norig a fait forte impression. La chanteuse de 44 ans a repris Ederlezi, un chant traditionnel dont Goran Bregovic a signé une version sur la bande originale du film d’Emir Kusturica, Le temps des gitans, et qui a également été reprise, à la sauce dance-pop par Ysa Ferrer il y a quelques années.

L’interprétation de cette artiste française d’origine espagnole et passionnée de culture tzigane lui a permis de montrer l’étendue de ses capacités vocales. Une maîtrise technique qui a déconcerté Florent Pagny et Pascal Obispo qui avaient du mal à l’imaginer dans un autre registre et ont préféré, même s’ils ont apprécié la performance, ne pas se retourner.

« Si on appuie pas, on est des idiots »

Zazie a en revanche été la première à appuyer sur le buzzer, suivie par Mika, qui n’a pu s’empêcher de laisser échapper un « Bravo ! Elle est superbe ! ». « Quand il y a quelqu’un qui présente une voix, une proposition comme ça, si on n’appuie pas [sur le buzzer], on est des idiots », lâchera-t-il quelques instants plus tard. Cela n’a cependant pas convaincu Norig de rejoindre la team Mika puisqu’elle a préféré être coachée par Zazie.

L’émission de samedi a été suivie par 5.7 millions de téléspectateurs (28.5 % de parts d’audience). Samedi prochain, place à une toute nouvelle épreuve : l’audition finale, lors de laquelle les candidats seront encouragés à présenter une nouvelle facette de leur personnalité artistique pour espérer poursuivre l’aventure.