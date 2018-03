VOTEZ! Quel est votre tube préféré de Claude François?

Claude François (photographie non datée). — BAC RETRO/FRA/RETRO CLAUDE FRANCOIS

Il y a 40 ans, le 11 mars 1978, Claude François mourrait brutalement à l’âge de 39 ans, électrocuté dans son bain. En quinze ans de carrière, il a enregistré quelque 400 chansons parmi lesquelles un bon paquet sont devenues des tubes qui sont toujours diffusés à la radio et continuent de faire danser les Français des bals de villages aux banquets de mariage.

D’après un sondage Louis Harris réalisé en 2003 à l’occasion des 25 ans de la disparition du chanteur, les Françaises et les Français ont élu Belles ! Belles ! Belles ! comme leur morceau préféré de son répertoire, devant Comme d’habitude et Alexandrie Alexandra. Mais qu’en est-il aujourd’hui, alors que les chansons de Cloclo ont été revisitées par M. Pokora et que le biopic réalisé par Florent Siri, sorti en 2012 a remis en avant certains titres ?

20 Minutes vous propose de voter pour votre tube préféré parmi les quinze ci-dessous. Alors, vous préférez faire des moulinets sur Alexandrie Alexandra ?, pleurer sur Le Mal-aimé ? Ou vous égosiller sur Le téléphone pleure ?