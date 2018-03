VIDEO. Autriche: Un Leica adjugé à 2,4 millions d'euros devient l'appareil photo «le plus cher du monde»

L’acquéreur est un collectionneur privé d’origine asiatique. Cet homme qui souhaite rester anonyme s’est offert ce samedi l’appareil photo « le plus cher du monde ». Ce Leica datant de 1923 a été vendu aux enchères à Vienne (Autriche) pour la somme record de 2,4 millions d’euros.

Selon la galerie viennoise Westlicht, l’une des plus réputées au monde, cet appareil photo, qui avait été mis aux enchères à 400.000 euros, est bel et bien devenu « le plus cher du monde ».

La maison d’enchères qui organise régulièrement des ventes de modèles anciens et prestigieux a expliqué que ce Leica faisait partie d’une série de 25 prototypes fabriqués en 1923, soit deux ans avant la commercialisation de la célèbre marque allemande. Il compte parmi les trois de cette série à être préservés « dans leur état d’origine ».

World Record! The most expensive camera ever has just been sold at the 32nd WestLicht Camera Auction. The Leica 0-series no. 122 went for an astonishing 2.4 million Euro to a private collector in Asia. pic.twitter.com/62a7Ew0Iwa