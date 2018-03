VIDEO. L'annonce d'une version hivernale de Tomorrowland à l'Alpe d'Huez rend dingues les amateurs d'électro

FESTIVAL Le plus célèbre rendez-vous mondial de musiques électroniques se déroulera pour la première fois en France et dans une version hivernale, du 13 au 15 mars 2019 à l'Alpe d'Huez (Isère)...

L'édition 2017 de Tomorrowland a attiré 400.000 spectateurs en juillet dernier à Boom, dans la province d'Anvers (Belgique). — Tomorrowland

Le festival belge Tomorrowland a annoncé vendredi qu’une version hivernale de ce rendez-vous électro extrêmement attendu se déroulerait l’année prochaine à l’Alpe d’Huez.

30.000 festivaliers devraient se ruer sur la billetterie de l’événement à partir du 8 septembre.

C’est à coup sûr l’annonce surprise de la semaine en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis vendredi, les amateurs d’électro ont du mal à réaliser que la station de l’Alpe d’Huez (Isère) accueillera une version hivernale du festival Tomorrowland, du 13 au 15 mars 2019. Créé en 2005 à Boom, dans la province d’Anvers (Belgique), Tomorrowland est devenu le rendez-vous de musiques électroniques le plus célèbre au monde. La dernière édition a par exemple rassemblé 400.000 spectateurs, qui ont tous réservé leur place en à peine une heure.

Après s’être déjà exporté aux Etats-Unis et au Brésil, le festival va vivre sa première version en France, et donc en mode Winter, avec pour thématique The Hymn of The Frozen Lotus. Habitué à la démesure, Tomorrowland s’étendra sur tout le domaine skiable de la station iséroise, avec un plateau de DJ mondialement connus, notamment sur une scène principale créée au pied des pistes.

400.000 euros de subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

30.000 festivaliers pourront faire partie de cette première aventure entre 1.860 et 3.330 m d’altitude. Les deux formules risquent de vite s’arracher, malgré un tarif assez colossal, à savoir un pass 7 jours (du 9 au 16 mars) à partir de 825 euros comprenant les places pour Tomorrowland, les forfaits de ski et l’hébergement (billetterie ouverte le 8 septembre). Le pass 4 jours (du 12 au 16 mars) sera commercialisé le 15 septembre à partir de 685 euros.

« La Région a tenu à être le premier financeur public de cette manifestation unique à l’échelle internationale », a indiqué Laurent Wauquiez. Selon Le Petit Bulletin, 400.000 euros sont investis pour l’occasion par la région Auvergne-Rhône-Alpes. « Nous sommes convaincus que nous avons trouvé en l’Alpe d’Huez le partenaire approprié pour la réalisation de notre rêve, à savoir une édition hivernale de notre festival dans un cadre féerique », souligne le fondateur du festival Michiel Beers. Cette opportunité de découvrir en France l’univers de Tomorrowland déchaîne les commentaires sur les réseaux sociaux depuis vendredi.

