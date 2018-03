«Pass culture»: Que faire avec les 500 euros?

Que faire avec les 500 euros du Pass culture expérimenté dans quatre départements.(Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Le gouvernement va mettre en place un «Pass culture», dispositif promis par Emmanuel Macron pendant sa campagne qui veut aider les jeunes à fréquenter les lieux artistiques et à acheter des biens culturels.

Le dispositif prévoit notamment de donner 500 euros aux jeunes au moment de fêter leurs 18 ans.

Le «Pass culture» sera testé dès le deuxième trimestre, dans le Bas-Rhin, l'Hérault, la Seine-Saint-Denis et la Guyane, avant un lancement «officiel» en septembre dans ces départements. Puis son extension au reste du pays.

Une somme d’argent qui ne demande qu’à être dépensée. Avis aux jeunes du Bas-Rhin, de l’Hérault, de la Seine-Saint-Denis et de la Guyane : à vos 18 ans, vous toucherez 500 euros via une application mobile pour fréquenter les lieux artistiques et/ou acheter des biens culturels.

C’est le fameux « Pass culture », dispositif promis par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, qui sera testé dès le deuxième trimestre dans ces quatre départements, avant son officialisation en septembre. Et plus tard, une généralisation au reste du pays.

L’idée est de laisser le jeune piocher dans l’appli, sorte de catalogue culturel géolocalisé, et voir comment dépenser son crédit. Tous les paramétrages ne sont pas encore définis, les partenaires pas forcément tous trouvés. Mais quand bien même, que pourrait-on faire avec 500 euros ? 20 Minutes se projette, sort la calculette et imagine de possibles emplettes.

Festival d’opportunités. Les premières choses auxquelles on pense sont forcément les plus évidentes : cinéma, concerts, musées… Imaginer le nombre de sorties qu’il sera possible de payer. Sans compter les locations de livres, DVD et jeux vidéo que l’on pourra faire à la médiathèque.

L’addition (attention, on a fait une moyenne des tarifs) :

Deux séances de cinéma par mois = 204 euros

Un concert à la salle de concert La Laiterie = 25 euros

Un week-end de gaming à Drusenheim = 5 euros

Un forfait 3 jours au Summer vibration reggae festival de Sélestat = 60 euros

Un forfait 3 jours aux Décibulles de Neuve-Eglise = 58 euros

Un abonnement annuel au réseau des médiathèques et bibliothèques = 26 euros

Un abonnement annuel au Point d’Eau d’Ostwald = 120 euros

Des explorations. Et si vous profitiez de cette somme d’argent pour découvrir une culture a priori éloignée de vos centres d’intérêt, pour pousser la porte d’établissements devant lesquels vous ne vous arrêtiez pas ? Expérimenter la science ou tutoyer les étoiles, découvrir la musique classique ou vivre une véritable catharsis au théâtre, apprivoiser le théâtre régional, voire dans un autre genre encore faire un devoir de mémoire par le prisme de la culture.

L’addition

Dix entrées dans l’an au Vaisseau, cité des sciences bas-rhinoise = 60 euros

Une journée et une nuit au planétarium = 12 euros

Une création au Théâtre national de Strasbourg = 28 euros

Une pièce au Maillon = 24 euros

Un dîner sur scène à l’opéra national du Rhin = 100 euros

Un abonnement à l’Orchestre philharmonique de Strasbourg = 235 euros

Une tranche de rire avec la Revue Scoute = 29 euros

Une visite le site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof = 6 euros

Une entrée au musée de l’Abri, vestige de la Ligne Maginot à Hatten = 7 euros

En pratique. La ministre de la Culture l’a affirmé, le crédit ne sert pas qu’à l’achat d’un produit : « Ça pourra très bien être un cours de hip-hop », a cité en exemple Françoise Nyssen. C’est vrai, les acteurs culturels proposent bon nombre de formations, workshop et autres cursus dans leurs murs. De quoi même faire avancer son projet professionnel. Bref, il n’y a plus qu’à choisir…

L’addition

Une journée de workshop à la Haute école des arts du Rhin = 250 euros

Un cycle de cours de cuisine pour étudiants = 5 euros

Un atelier d’initiation à la musique électro au Shadok = 5 euros

Louer un studio d’enregistrement pendant une journée = 260 euros

>> A lire aussi : Tremblez les Daft Punk, une école de musique électro va ouvrir à Strasbourg

A travers l’écran. Et la culture numérique, digitale, on en fait quoi ? Faut-il intégrer dans ce catalogue géolocalisé Deezer, Spotify, Netflix, Amazon, etc ? Le ministère de la Culture n’a pas encore tranché. Mais 20 Minutes y a quand même pensé.

L’addition

Un an d’abonnement standard à Netflix = 132 euros

Un an d’abonnement à Deezer ou Spotify = 120 euros

Acheter une liseuse numérique = 100 euros

Et pour le reste ? Pourquoi ne pas soutenir un projet culturel sur un financement participatif ou acheter une œuvre d’art en ligne, puisqu’on a trouvé des aquarelles pour une centaine d’euros.