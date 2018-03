Eurovision: Le clip de la chanson de la France diffuse un message de fraternité envers les migrants

Jean-Karl Lukas et Emilie Satt (au centre, en tenues noires) dans le clip de — Capture d'écran La Sucrerie

Des femmes et des hommes emmitouflés dans des couvertures de survie, d’autres vêtus d’un gilet de sauvetage, arpentent des lieux emblématiques de grandes villes d’Europe (Paris, Rome, Londres, Lisbonne…). Le concept du clip de Mercy des Madame Monsieur est simple : faire s’identifier le public européen aux migrants pour les sensibiliser à leur sort et souligner le message de fraternité et d’humanité de la chanson.

La vidéo, mise en ligne ce jeudi, a été réalisée par Camille Barbé et Romain Barbé, et dure trois minutes et quarante-huit secondes. C’est avec une version de la chanson raccourcie à trois minutes que le duo tricolore, composé d’Emilie Satt et de Jean-Karl Lukas, représentera la France en finale de l' Eurovision à Lisbonne (Portugal), le 12 mai.

« La France mérite de remporter l’Eurovision »

Mercy est inspirée de l'histoire vraie de l'enfant du même nom née en mars 2017 sur L’Aquarius, un bateau de SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants en les secourant en mer.



Sur YouTube, les premières réactions au clip étaient très majoritairement positives. « Un beau message d’espoir, de célébration, de vie ! », pouvait-on lire. « Belle chanson et vidéo, avec un sens profond. La France mérite de remporter l’Eurovision », a écrit un internaute ukrainien. « Le message de la chanson était puissant, mais avec la vidéo, cela prend vraiment tout son sens », saluait un autre. Les quelques détracteurs estiment qu’il s’agit d’un morceau « politique ».

« Nous voulions humaniser le terme de "migrant" »

« Notre chanson n’est pas politique. On ne donne aucune solution. Les bénévoles de SOS Méditerranée vous expliqueraient qu’ils ne font pas de politique - ils sont de sensibilités variées - mais qu’ils se disent avant tout : "On ne peut pas laisser mourir les gens". Notre chanson ne parle de rien d’autre que d’un bébé qui vient au monde sain et sauf », a insisté Jean-Karl Lukas en janvier après que la chanson a été désignée pour défendre les chances françaises à l’Eurovision.

CONF DE PRESSE #WomensDay2018 @SOSMedFrance : "Le 21 mars 2017 quand Mercy est née, on a vu que ce qui était fui était l'horreur, le miracle d'une naissance au milieu de la mer, le professionnalisme des sauveteurs. Nous voulions humaniser le terme de "migrant"", @MadameMonsieur pic.twitter.com/j1BmAW8uye — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedFrance) March 5, 2018

Lundi, le duo Madame Monsieur a donné un concert au Petit Bain, à Paris, dont les bénéfices ont été reversés à SOS Méditerranée. Lors de la conférence de presse organisée le même jour, les deux artistes ont déclaré : « Quand Mercy est née, on a vu que ce qui était fui était l’horreur, le miracle d’une naissance au milieu de la mer, le professionnalisme des sauveteurs. Nous voulions humaniser le terme de "migrant". »

Des propos qui font écho à ce qu’Emilie Satt avait expliqué à 20 Minutes : « Mercy est une chanson d’espoir. Elle raconte ce que symbolise l’espoir dans l’horreur. C’est un témoignage. Et nous en sommes les passeurs. »