VIDEO. Axelle Red a chanté en direct des extraits de son album «Exil»

Axelle Red revient avec son album Exil. — Jan Welters

Déjà vingt-cinq ans se sont écoulés depuis Sensualité, le titre qui a propulsé Axelle Red au rang d’artiste incontournable de la scène francophone. Elle revient avec Exil, un album studio qui sortira le 16 mars.

Composé et enregistré aux Etats-Unis, il renoue avec la pop des débuts de la chanteuse. Porté par le single Who’s gonna Help You, l’album se compose de onze titres en français et en anglais, sur des thèmes résolument positifs et volontiers teintés de féminisme.

Axelle Red était dans le studio de 20 Minutes le 12 mars pour chanter en direct sur notre page Facebook et répondre aux questions des internautes.