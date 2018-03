VIDEO. Les Cranberries sortiront bien leur nouvel album

Avant la disparition tragique de la chanteuse Dolores O’Riordan survenue au début de l’année, les Cranberries travaillaient à leur nouvel album studio, six ans après le précédent. D’ailleurs, le groupe avait déjà suffisamment avancé pour espérer sortir le disque cette année.

Malgré le deuil et la tristesse, il leur a paru normal de terminer ce qu’ils avaient commencé avec la défunte chanteuse. D’autant que les voix avaient déjà été enregistrées avec le guitariste Noel Hogan. L’ultime album des Cranberries devrait donc voir le jour à l’horizon 2019.

>> A lire aussi : The Cranberries: Le petit ami de Dolores O’Riordan est inconsolable

Par ailleurs, les Cranberries prévoyaient de sortir ce mois-ci une édition spéciale de leur premier album, Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We, pour le 25e anniversaire de sa sortie. « Nous avions prévu de sortir cette édition spéciale ce mois-ci pour coïncider avec le 25e anniversaire. Néanmoins, la disparition de Dolores en janvier a mis le projet en pause. Après mûre réflexion, nous avons décidé de finir ce que nous avons commencé. Ce que nous avons commencé en tant que groupe avec Dolores, nous devons le mener à sa fin. Cet album sortira donc plus tard dans l’année », peut-on lire dans le communiqué du groupe relayé par Rolling Stone.

This month marks the 25th anniversary of the release of our debut album “Everybody Else is doing it so why can’t we”. In recent weeks we have had a number of media enquiries asking if we were planning anything to commemorate this milestone...full info at https://t.co/xMVlpPS0PB pic.twitter.com/LV99delUOv