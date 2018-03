Les Enfoirés: Ce que vous ne verrez pas à la télé du show enregistré à Strasbourg. — A. Ighirri / 20 Minutes

Le spectacle des Enfoirés est diffusé ce vendredi à 21h sur TF1.

La série de concerts a été enregistrée au zénith de Strasbourg en janvier.

«20 Minutes» a pu y assister et vous raconter ce qui ne sera pas à l'écran.

La troupe « compte (toujours) sur vous » et vous donne rendez-vous vendredi à 21h devant TF1 pour son grand show au profit de l'association Restos du cœur. Le spectacle a été enregistré au zénith de Strasbourg mi-janvier lors d’une série de concerts. 20 Minutes a assisté à la première représentation, qui fait aussi office de répétition générale.

Difficile alors que tout soit parfait, d’autant que la troupe n’était pas encore au complet. On a bien vu Patrick Bruel faire signe sur un tableau musical pour marquer le rythme parce que les chanteurs étaient à contretemps. Ou les chorégraphes sur scène replacer tout le monde en ligne sur un Chaud-chaud-chaud-chocolat un peu fouilli. Mais on a aussi noté plein de scènes que les téléspectateurs n’auront pas l’occasion de voir sur écran.

France et Johnny. Comme annoncé, il y aura bien pendant le concert télévisé un hommage à France Gall et Johnny Hallyday. Mais le public qui a assisté aux concerts au zénith de Strasbourg a eu droit à bien plus que les clins d’œil officiels aux deux artistes. Lors du premier concert, dix jours après le décès de France Gall et environ un mois après celui du Taulier, les artistes se sont succédé, en off, entre deux tableaux pour reprendre avec le public quelques titres.

Dès le début du show un hommage à Johnny Hallyday. Clameur du public pic.twitter.com/yb2pSYShos — 20minutesstras (@20minutesstras) January 16, 2018

Dix références et reprises au total (avec plus ou moins de réussite il faut être honnête). Alors non, Jenifer n'est pas allée jusqu'à chanter du France Gall mais Je te promets avec les yeux vers le ciel à la fin de la chanson. Liane Foly, Patrick Bruel ou encore Michael Youn ont, eux aussi, envoyé un baiser à Johnny Hallyday après leur reprise respective. A noter que Michael Jones ajoutera, lui, une reprise de Johnny B.Goode en hommage à Chuck Berry, décédé en mars 2017.

Problèmes vestimentaires. Là, il n’est pas question de version officielle ou officieuse : seuls les spectateurs présents la même soirée que nous au zénith auront eu droit à ces petits couacs vestimentaires. D’abord, l’un des chanteurs qui marche sur la robe de Jenifer alors que celle-ci retournait en coulisses. Ensuite, Tal qui oublie, dans l’enchaînement, de remonter son pantalon… au-dessus de sa jupe.

Quelques bides. On est peut-être un peu sévères oui : faire rire des milliers de personnes dans une salle, c’est compliqué (demandez à celles et ceux qui ont tenté de le faire aux Césars par exemple). Au moment des répétitions, il y a eu quelques blancs, quelques flops. Le sketch de magie joué par la bande à Fifi (Philippe Lacheau, Elodie Fontan et Tarek Boudali) en fait partie : une parodie un peu lourde avec des blagues vues par avance par le public qui n’a, ce soir-là, pas été surpris.

On a hésité à vous le dire et on vous laisse juger, mais la vanne « Mamie Mathy » a été faite ce soir. En tout cas, le retour de Mimie aux #Enfoirés ne passe pas inaperçu — 20minutesstras (@20minutesstras) 16 janvier 2018

Mention spéciale. Ce sketch devrait bien, lui, passer entre deux chansons. Et on espère qu’il sera joué, comme lors des répétitions, dans son intégralité par Michael Youn. Parce qu’il nous a fait passer l’un des meilleurs moments de la soirée avec ses vannes en rafale sur le Président de la République (« 2018 ça rassemble, chiens, hommes, ça c’est Macron ! »), Romain Duris, Vincent Delerm, les hipsters et bobos (« Etre bobo, c’est avoir l’air soûlé, c’est avoir un Etienne Daho à l’intérieur de soi ») mais aussi ses réinterprétations des Gipsy Kings Zombie zomba ou de Claude François Comme dab(itude). Paul Pogba aime ça.