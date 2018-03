Maître Gims s'est bien fait pirater son compte Twitter (et deux inédits ont fuité)

Maître Gims aux NRJ Music Awards, le 12 novembre 2016, à Cannes. — VALERY HACHE / AFP

« C’est un vrai hack de mon compte Twitter, a confirmé Maître Gims à 20 Minutes. Je pensais que le gars allait tout saccager, supprimer des posts ou des vidéos, en fait il n’a fait que poster son tweet. Il s’est retiré tout seul et j’ai récupéré mon compte. » Mercredi soir, les 2,5 millions de followers du chanteur sur Twitter ont pu lire un drôle de message : « Hey ma fuego team, c’est bien comme ça que je vous appelle ? Le 23 mars, j’ai un album de 40 titres qui sort et il est bien nul à chier. 40 titres, c’est juste pour gagner plus d’oseille ». Avec pour hashtag et revendication #HackerunjourHackertoujours.

Hey ma fuego team c'est bien comme ça que je vous appelle ? Le 23 mars j'ai un album de 40 titres qui sort et il est bien nul à chier 40 titres c'est juste pour gagner plus d'oseille !!!!!!! #99mars #arrêtedenousprendrepourdescons #HackerunjourHackertoujours — Maître GIMS (@MaitreGims) March 7, 2018

hahahaha prendre le contrôle de ce genre de compte !!!! Et tu l’sais bien hein ... c'est bien comme ça que tu parles nan ?! Eh Gims je vais flinguer ta stratégie !!!! — Maître GIMS (@MaitreGims) March 7, 2018

>> Maître Gims sur l'album de Sexion d'assaut: «Tout est prêt et on ne peut rien en faire»

Dans un deuxième tweet, le pirate ​renchérit : « Hahahaha prendre le contrôle de ce genre de compte !!!! Et tu l’sais bien hein… c’est bien comme ça que tu parles nan ? ! Eh Gims, je vais flinguer ta stratégie !!!!». Il n’a pas fallu longtemps à Maître Gims et son entourage pour réagir, son frère Dadju sur Twitter et lui-même sur Snapchat : « Je pense que vous avez vu ce qu’il se passe sur Twitter. Un gars vient de pirater mon compte. Cela doit être des gens qui ont été touchés par ce que j’ai dit sur les triches. Ce sont les mêmes, on sait très bien qui vous êtes. Mais c’est pas grave. Là, vous êtes juste en train de niquer des années de travail, il y a toute une équipe qui travaille, des gens sérieux, c’est toute une organisation. Viens t’en prendre à moi directement, je suis 19 avenue de Barbès, je me mets en warning. »

ne fait pas trop le malin avec moi sinon j'attaque aussi ton snap cher Gims !!!! je vais balancer tes deux titres !!!!!! avec @VianneyMusique et @Fianso ton #99mars ça sort juste le 9 mars !!!!!! #findetastratégie #HackerunjourHackertoujours — Maître GIMS (@MaitreGims) March 7, 2018

Deux inédits dévoilés

Le bras de fer virtuel a continué, puisque le hacker s’est attaqué au compte Snapchat, mais a aussi balancé deux titres inédits, extraits de son prochain album : Loup-garou, featuring Fianso, et La même en duo avec Vianney. Menace mise à exécution dans la foulée, puisque les deux chansons se sont retrouvées partout sur Internet, et ont été plutôt bien accueillies par les fans. C’est toujours ça de pris.

>> A lire aussi : Le duo entre Maître Gims et Vianney se dévoile dans un extrait

Le pirate a ensuite tiré sa révérence avec un dessin très mature de « zizi », la preuve selon Maître Gims qu’il s’agissait bien d’un vrai hack et pas d’un coup de pub. « Si j’avais dessiné le machin, je l’aurais mieux fait, a-t-il ironisé lors de son interview à 20 Minutes, une rencontre qui avait lieu dans le cadre du documentaire Maître Gims - A cœur ouvert, diffusé le jeudi 23 mars prochain sur W9 et dans lequel vous apprendrez, entre autres, qu’il dessine depuis toujours et a fait l’école Corvisart des arts graphiques.