Maître Gims sur l'album de Sexion d'assaut: «Tout est prêt et on ne peut rien en faire»

Ils ont le titre : Le retour des rois. Les chansons, elles aussi sont prêtes. Et pourtant, on n’est pas près d’écouter le prochain et dernier album prévu de la Sexion d’assaut. Maître Gims, l’un des leaders du groupe, a expliqué les raisons de cette absence à 20 Minutes.

« Avec la Sexion d’assaut, il n’y a pas de suite officielle prévue, a confié le chanteur. On aimerait faire notre prochain et dernier album, mais c’est compliqué avec Wati B, mon ancien label et celui de la Sexion. » Compliqué comment ? « C’est compliqué parce que je n’en fais plus partie et que le label ne veut pas que j’investisse. Or, depuis la Sexion, j’ai évolué, et je ne me vois pas être juste leur chanteur. C’est la même chose pour Black M, qui voudrait aussi avoir son mot à dire. »

« Ça me gêne parce qu’il y a des gens qui attendent cet album »

Pour l’instant, Maître Gims, qui avait proposé à Wati B d'« investir à 50/50 » n’échange plus avec son ancien label que par avocats interposés. « On a engagé d’énormes frais d’avocats et ça n’avance pas, regrette-t-il. Ça me gêne parce qu’il y a des gens qui attendent cet album, parmi nos fans et même au sein de la Sexion. Tout est prêt et on ne peut rien en faire. Si les discussions avec Wati B s’étaient bien passées, l’album serait sorti fin 2017. » Espérons que les avocats trouveront un terrain d'entente.