VIDEO. Choc, stupeur, incompréhension... «RPDR - All Stars 3» a vécu son moment «Star Ac' 3»

« Je n’attends pas qu’on me donne ma liberté, je la prends. » Vous vous souvenez du coup d’éclat de Pierre en plein milieu d’un prime de la Star Academy 3 ? C’était il y a déjà quinze ans (*angoisse*), mais le jeune artiste avait surpris tout le monde et marqué les mémoires des téléspectateurs en annonçant qu’il abandonnait la compétition.

C’est un moment semblable qu’a vécu le public de RuPaul’s Drag Race (RPDR) dans le sixième épisode du All Stars 3, diffusé jeudi outre-Atlantique.

Mais on en reparlera un peu plus tard. Commençons par le commencement. Il était temps que survienne le twist attendu de la saison : le retour dans le concours d’une des cinq drag-queens précédemment éliminées et le départ de l’une des cinq encore en cours.

Les candidates en lice pour le come-back étaient :

Morgan McMichaels (partie au premier épisode, si elle vous a manqué, votre témoignage nous intéresse, envoyez-le à contribution@20minutes.fr)

Milk (dont l’ego prend tellement de place que même absente du jeu, on a l’impression qu’elle est encore là)

Thorgy Thor (dont les réflexions passives agressives sur ses adversaires nous manquaient)

Chi Chi DeVayne (la seule qui n’avait aucune envie de revenir mais qui s’est quand même forcée un peu pour tenter de faire croire le contraire alors qu’on sentait très bien qu’elle aurait préféré se faire un ciné à la place)

Aja (qui a quitté le All Stars lors de l’épisode précédent et sur qui on aurait misé pour sa réintégration)

Et pour rappel, les cinq encore en course au début de l’épisode étaient :

BenDeLaCreme (l’archi-favorite, aux excellents états de service, qui n’a jamais été sur la sellette)

Shangela (un peu moins régulière que Ben, mais sérieuse candidate à la victoire)

Trixie Mattel (l’une des préférées des fans mais qui, pour l’instant, n’a pas fait beaucoup d’étincelles)

Kennedy Davenport (parce qu’il faut bien à chaque saison une queen qui se retrouve parmi les meilleures alors que tout le monde se demande ce qu’elle fait là)

Bebe - « oh la la, c’est bon, c’est bon » - Zahara Benet (la gagnante de la toute première saison de RPDR)

Le défi de la semaine : faire s’affronter les deux groupes en mode girls band pour l’audition des Kitty Girls… Un clin d’œil aux Spice Girls, Emma – Baby Spice – Bunton étant l’une des juges invitées de cet épisode.

Le groupe des cinq queens encore en lice a remporté le challenge. Bebe et BenDeLa ont été les meilleures de la semaine et se sont donc retrouvées face à face pour l’ultime étape du lypsinc.

BenDeLaCreme s’est une nouvelle fois imposée et a remporté la lourde tâche de réintégrer l’une des éliminées dans la compétition tout en éliminant l’une de ses camarades encore en course. Elle a ainsi choisi de redonner une chance à Morgan McMichaels qu’elle avait éliminé (si ce retour est celui que vous espériez, votre témoignage nous intéresse, envoyez-le à contribution@20minutes.fr).

Et c’est maintenant qu’on reparle de Pierre-de-la-Star-Ac’-3. Personne ne l’a vu venir (sauf le cameraman qui l’a filmé en train d’écrire son nom au correcteur blanc sur le bâton de rouge à lèvres censé mentionner le nom de la candidate éliminée) : BenDeLaCreme a décidé de se sacrifier.

BenDeLaCreme a décidé de s'éliminer elle-même du All Stars 3 de «RuPaul's Drag Race». - Capture d'écran VH1

Non mais le choc, quoi.



Celles et ceux qui suivent l’émission ont fait la même tête que les clients de ce bar lors de l’annonce fatidique :

BenDeLaCreme a ainsi accompli un coup de génie car :

- elle part la tête haute, drapée dans sa dignité, tel un ambassadeur de Koh-Lanta qui préfère plier bagage plutôt que de condamner l’un de ses coéquipiers en l’excluant de l’aventure.

- même si elle était favorite pour remporter ce All Stars 3, elle n’aurait peut-être pas décroché la couronne. Mais ça, on ne le saura jamais. Ce que l’on retiendra, ce n’est pas qu’elle a perdu, mais qu’elle n’a pas gagné (si, si, il y a une nuance).

- elle a d’ores et déjà gâché la victoire de celle qui s’imposera en finale (et qui ne sera jamais sûre qu’elle aurait pu le faire face à BenDeLa…)

- elle nous a donné envie de savoir ce que devient Pierre-de-la-Star-Ac’-3