VIDEO. César 2018: Finnegan Oldfield laisse échapper sa déception (et c’est rafraîchissant)

Finnegan Oldfield dans Marvin ou la belle éducation d'Anne Fontaine — Carole Bethuel/Mars Films

Il a oublié qu’il était filmé. L’acteur de Marvin ou la belle éducation Finnegan Oldfield, nommé pour le César du meilleur espoir masculin, a laissé échapper sa déception en entendant le nom de Nahuel Perez Biscayart. L'acteur de 120 Battements par minute a raflé la statuette à son homologue franco-britannique, déjà nommé pour le meilleur espoir en 2016 (Les Cowboys).

Quand Finnegan Oldfield apprend qu'il n'a pas le César et... oublie qu'il y a une caméra... #Cesar2018 pic.twitter.com/TSJEFOUmtw — Nils Wilcke (@paul_denton) March 2, 2018

Finnegan Oldfield qui a piqué sa crise de nerf quand il a perdu le #Cesar2018 du meilleur espoir masculin.

WTF ?! — Sanmibor (@sanmibor) March 2, 2018

La réaction (déception) du jeune acteur, très spontanée, a forcément été filmée et fait depuis le tour des réseaux sociaux. Si certains internautes se moquent de Finnegan Oldfield, critiquent le comportement de l’acteur, nous, on saluerait plutôt cette belle franchise. Un instant rare durant ces cérémonies de remise de prix où chacun se maîtrise et un régal pour les yeux.