VIDEO. Lens: La Joconde pourrait bientôt être exposée au Louvre-Lens

Mona Lisa en tifo géant dans les tribunes du stade Bollaert, à Lens. — F. Launay / 20 Minutes

Le plus célèbre de tous les tableaux bientôt exposé à Lens ? Ce jeudi, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a indiqué sur Europe 1 qu’elle allait « étudier sérieusement » un déplacement de la Joconde dans le cadre d’un « grand plan d’itinérance ». L’œuvre de Léonard de Vinci pourrait ainsi quitter les murs du Louvre à Paris.

« Je rencontre le président du Louvre ce matin et je vais en reparler », a dit la ministre qui s’était déclarée favorable au principe d’un déplacement du tableau lors de ses vœux à la presse, fin janvier. « On va étudier sérieusement » cette proposition. « Je ne vois pas pourquoi les choses seront confinées, après il faut faire attention à la préservation et à ce que ça représente », a-t-elle précisé.

Lutter contre la « ségrégation culturelle »

« Mon fer de lance, c’est de faire en sorte qu’on lutte contre la ségrégation culturelle, et pour cela, l’un des piliers c’est un grand plan sur l’itinérance. L’offre culturelle, elle existe : pourquoi serait-elle confinée à certains lieux et pas accessible partout par tous ? », a poursuivi la ministre, ajoutant que les « idées un peu disruptives » lui étaient « chères ».

Interrogée sur les réserves des conservateurs et experts, la ministre a rétorqué : « nous avons eu la même réaction quand on a proposé de sortir la tapisserie de Bayeux au moment où le musée serait en réfection. » L’Elysée a décidé de prêter cette tapisserie à l’Angleterre, en 2022, à l’occasion d’importants travaux de restauration du musée de Bayeux qui l’abrite.

Le maire de Lens, où se trouve une antenne du Louvre, s’est déjà dit candidat à l’accueil de la Joconde. Les supporteurs du club de football de la ville ont également réclamé le prêt du célèbre tableau au musée du Louvre-Lens, en déployant une banderole géante à l’effigie de Mona Lisa lors d’un match début février.