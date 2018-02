VIDEO. Art : Ces tableaux qui ont battu tous les records de vente

PINCEAUX ET BILLETS VERTS Alors qu'un Picasso est vendu aux enchères ce mercredi, retour sur les enchères les plus élevées jamais réalisées...

Ce tableau de Paul Gaguin a été cédé pour 300 millions de dollars en 2015. — Georgios Kefalas/AP/SIPA

C’est un tableau dont le prix devrait encore s’envoler : ce mercredi, « Femme au béret et à la robe quadrillée », un portrait d’une amante de Picasso, est vendu aux enchères par la maison Sotheby’s, à Londres. Cette œuvre de 1937 est mise pour la première fois sur le marché pour une vente publique. Elle est estimée à 50 millions de dollars.

Avant ce tableau, d’autres toiles ont battu des records dans les salles de ventes. On peut citer le « Salvator Mundi », de Léonard de Vinci, attribué à 450 millions de dollars lors d’une vente à New York, ce qui en fait le tableau le plus cher du monde. Voici, en vidéo, un retour sur les ventes les plus folles jamais réalisées dans les maisons d’enchères.