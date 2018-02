Emma Chambers, l’actrice de «Coup de foudre à Notting Hill», est morte

L’actrice britannique Emma Chambers, qui a fait connaître son visage dans Coup de foudre à Notting Hill aux côtés de Hugh Grant et de Julia Roberts est morte mercredi à l’âge de 53 ans de cause naturelle, selon son agent.

« Au fil des années, Emma a créé de nombreux personnages et un immense travail corporel. Elle a apporté beaucoup de rires et de joie, elle nous manquera beaucoup », a déclaré son agent, selon The Guardian.

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news.