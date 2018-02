David Hallyday «outré» par le déferlement de commentaires insultants envers Jade et Joy

Laura Smet et David Hallyday — LORENVU-TV/NMA10

Une trêve dans la bataille judiciaire. David Hallyday a pris la défense de ses deux jeunes sœurs, Jade et Joy, les deux dernières filles de Johnny Hallyday, issues de son mariage avec Laeticia, sur Instagram. Le chanteur de 51 ans a répondu aux internautes qui lui signalaient la violence de certains commentaires.

« Je suis outré »

« Mon équipe et moi-même avons déjà supprimé énormément de commentaires scandaleux à ce propos », a-t-il commenté, selon une capture d’écran publiée par plusieurs médias, dont BFMTV et Le Parisien [le commentaire d’origine ne figure plus sur sa publication].

« Je suis outré tout comme vous et ne peux comprendre et supporter ce déferlement envers mes deux petites sœurs », a-t-il ajouté avant de préciser qu’il s’applique « personnellement » à supprimer les commentaires insultants.

Deux mois après la mort de Johnny Hallyday, la famille est plus divisée que jamais. Laura Smet et David Hallyday, les deux aînés de la star, ont contesté son testament qui les déshériterait au seul profit de sa veuve Laeticia.