«Victoires de la musique classique»: Qui sont les grands gagnants de la 25e cérémonie ?

L'orchestre de l'Opéra de Lyon en répétition dans la Grange au Lac à Evian, qui accueillait cette année les 25e «Victoires de la musique classique». — JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Vendredi soir, France 3 diffusait les 25e Victoires de la musique classique, émission qui compte six catégories et permet au grand public de découvrir les talents de la musique classique. La cérémonie, présentée pour la 17e et dernière fois par le chef d’orchestre, violoncelliste et animateur de radio Frédéric Lodéon et par la journaliste Leïla Kaddour, a, cette année encore, récompensé les artistes confirmés et les jeunes pousses.

Une édition anniversaire

Pour leur 25e anniversaire, les victoires étaient diffusées en direct sur France 3 depuis l’auditorium La Grange au Lac -qui fêtait également ses 25 ans- à Evian, avec l’orchestre de l’Opéra national de Lyon. L’événement a fait défiler des vidéos des interprétations de Rostropovitch à celles de Roberto Alagna ou de Natalie Dessay en passant par les découvertes du contre-ténor Philippe Jaroussky, du pianiste Alexandre Tharaud, des frères Gautier Capuçon (violoncelle) et Renaud Capuçon (violon).

La célèbre soprano roumaine Angela Gheorghiu, considérée comme l’une des plus grandes voix de la scène lyrique dans le monde, a reçu une Victoire d’honneur. Elle a interprété un air de Madame Butterfly de Puccini avant de se voir décerner cet hommage reçu l’année dernière par le ténor allemand Jonas Kaufmann. La chanteuse a lancé en octobre dernier Eternamente, son premier album studio depuis six ans.

Un palmarès très masculin

Alors que l’édition 2017 était dominée par les femmes, ce sont des artistes hommes qui ont raflé la majorité des nominations (14 contre 4 femmes) cette année. Le violoncelliste Victor Julien-Laferriere a remporté la victoire dans la catégorie Soliste instrumental. Dans la catégorie Révélation soliste instrumental, c’est le jeune violoncelliste Bruno Philippe qui l’a emporté grâce à une belle interprétation du concerto pour violoncelle no 2 en si mineur de Dvorak.

Eva Zaïcik remercie Chloé Briot, autre nommée dans la catégorie artiste lyrique des Révélations, et Marie Perbost qui n'a pas pu concourir #Victoires2018 pic.twitter.com/YtQcS3c4pz — France Musique (@francemusique) February 23, 2018

La soprano française Sabine Devieilhe, déjà primée à deux reprises par les Victoires, est la grande gagnante de la soirée en remportant la catégorie Artiste lyrique et en recevant le prix du meilleur enregistrement (album Mirages, avec l’ensemble Les Siècles de François-Xavier Roth). La mezzo soprano Eva Zaicik, fraîchement sortie du conservatoire, est la Révélation artiste lyrique de l’année. Déjà compositeur de l’année en 2013, Karol Beffa a été sacré meilleur compositeur 2018 avec sa création Le bateau ivre. La soirée a rassemblé plus de 1,2 millions de téléspectateurs.