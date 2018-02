Le jazzman français Didier Lockwood est décédé

_Didier Lockwood — Bernard Martinez

Didier Lockwood, 62 ans, l’un des plus célèbres violonistes de jazz français, est décédé d'une crise cardiaque ce dimanche. « Son épouse, ses trois filles, sa famille, son agent, ses collaborateurs et sa maison de disque ont la douleur de faire part de la disparition brutale de Didier Lockwood dans sa 63ème année », indique un communiqué de son agent, transmis à l'AFP. Il avait participé à un concert samedi soir au bal Blomet, une salle de jazz parisienne.

Victoire de la Musique en 1985

Ce violoniste a collaboré à de très nombreux artistes (Nougaro, Barbara, Jacques Higelin), rappelle franceinfo. Il était également connu pour sa formation le DLG (Didier Lockwood group). Il a donné plus de 4000 concerts au cours de sa carrière. Très éclectique (jazz, musiques du monde, classique), il a reçu une Victoire de la Musique en 1985, précise le site. TSFJazz et le Nice Jazz Festival ont rendu hommage à l’artiste ce dimanche soir, sur Twitter.

C'est avec énormément de tristesse que l'on vient d'apprendre la disparition d'un immense musicien, le virtuose du violon Didier Lockwood.

Hommage à venir toute la journée de demain sur nos ondes. pic.twitter.com/FEUm9jdR22 — TSFJAZZ (@RadioTSFJAZZ) February 18, 2018

Depuis ses débuts à 17 ans au sein de Magma, alors le groupe phare du rock progressif en France, Didier Lockwood a sans cesse occupé le paysage à travers de nombreux rencontres et projets, dans divers styles: jazz-fusion électrique, jazz acoustique, jazz manouche, jazz et musique classique avec le spectacle «Le Jazz et la diva» avec la cantatrice Caroline Casadesus.

Impliqué dans l'éducation

Didier Lockwood était aussi très impliqué dans l'éducation à la musique: auteur d'une méthode d'apprentissage du violon jazz, il avait créé en 2001 le Centre des musiques Didier Lockwood à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), une école d'enseignement de l'improvisation.

Le jazzman avait également remis en 2016 un rapport au gouvernement sur l'apprentissage de la musique. Il s'y inquiétait d'une enfance «formatée» par la technologie moderne et en «panne de sens» et prônait un apprentissage de la musique par plus d'oralité et moins de solfège. Il devait rendre hommage à Django Reinhardt lors d'un concert prévu en mars.