VIDEO. Eurovision: Première télé en Ukraine réussie pour le duo français Madame Monsieur

Le présentateur ukrainien Sergey Prytula et le duo français Madame Monsieur (Jean-Karl Lucas et Emilie Satt), le 17 février 2018 sur le plateau du Vidbir. — Capture d'écran STB

Le duo Madame Monsieur représentera la France en finale de l' Eurovision, le 12 mai à Lisbonne (Portugal) avec sa chanson Mercy. D’ici là, Emilie Satt et Jean-Karl Lucas vont se lancer dans un marathon européen pour faire découvrir leur morceau au public étranger.

Le coup d’envoi a été donné ce samedi à la télévision ukrainienne. Le couple s’est produit en direct lors de la deuxième demi-finale du Vidbir, le concours désignant le représentant de l’Ukraine à l’Eurovision.

Avant de chanter, les Madame Monsieur ont expliqué, dans une vidéo de présentation, les paroles de leur chanson, inspirées de l'histoire vraie d'un bébé né sur un bateau de migrants l'an passé. « Ce thème est très important en ce moment », a salué Jamala, la gagnante de l'Eurovision 2016, après le passage des deux Français qui l’a visiblement enthousiasmée. L’accueil du public a lui aussi été relativement chaleureux, dans la salle et en ligne. « Très belle langue et mélodie, et la chanson a un sens… », « Beau couple et belle chanson », « Plus on écoute la chanson, plus on l’aime », peut-on par exemple lire parmi les commentaires d’Ukrainiens sur YouTube.

Merci Beaucoup ! Thank you Ukraine. You were such a great audience ! Special thank for you @jamala and for your warm comments 🤸‍♂️♥️🕺 @eurovisionua pic.twitter.com/HJ3KCV6niC — Madame Monsieur (@MadameMonsieur) February 17, 2018

Londres et Amsterdam en vue

Après un « Дякую » (« diakouyou »), c’est-à-dire « merci », lancé par Emilie Satt, le duo s’en est allé. D’autres rendez-vous à l’étranger sont d’ores et déjà prévus à l’agenda des Madame Monsieur. Ils participeront notamment aux traditionnels concerts pré-Eurovision de Londres, le 5 avril, et Amsterdam, le 14 avril, où ils seront entourés d’autres artistes candidats de l’édition à venir et enchaîneront les interviews.



Autre échéance importante, à Paris cette fois-ci : le 5 mars, ils donneront un concert au Petit Bain aux côtés d’invités tels que Slimane ou Noée. Les bénéfices seront reversé à SOS Méditerranée, l’association qui affrète L’Aquarius, le bateau de secours aux réfugiés, à bord duquel est née la petite Mercy de leur chanson.