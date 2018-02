Concerts en prison. «Personne ne pense au kiffe des détenus. Pour eux, une journée de concert, c’est une journée de liberté»

Nekfeu et les rappeurs S-Crew, Cut Killer, Giorgio et Dinos participeront au concert Hip-Hop Convict le 20 février 2018. — Reeko

L’association Fu-Jo organise des concerts en prison depuis 10 ans.

Son créateur Mouloud Mansouri est lui-même un ancien détenu qui regrettait l’absence de culture en prison.

Il regrette que les conditions d’organisation soient de plus en plus compliquées et que les institutions ne reconnaissent pas le travail de l’association.

Il y a 10 ans, Mouloud Mansouri se lance dans un projet fou : organiser des concerts avec des artistes en vogue dans les prisons. Le pari est réussi. Pour mener à bien cette idée, il crée l'association Fu-Jo. Cette dernière fait parler d’elle auprès des artistes au fil des années. Alors, une décennie plus tard, ils lui réservent un bel anniversaire.

Le 20 février prochain, plus de 3 heures de concert Hip-Hop Convict animeront la Salle Pleyel à Paris, avec les artistes Nekfeu, S-Crew, Dinos, Giorgio, Cut Killer ou encore Phenomene Business, LuXe et Warm Up DJ Thaï Thaï. Tous les bénéfices de cette soirée seront directement reversés à cette association, qui a une histoire originale.

Un ancien détenu à l’initiative de ce projet

Si Fu-Jo fête ses 10 ans, le challenge est né il y a un peu plus longtemps que cela. Mouloud Mansouri, alors détenu pour trafic de stupéfiants depuis près de 10 ans, constate un manque d’activités culturelles « de qualité » : « J’étais DJ à la base, et moi j’avais envie d’avoir mes platines… »

Mouloud Mansouri change de prison plusieurs fois. Chaque directeur lui refuse son projet de vouloir faire venir des rappeurs en prison. Et un jour, le directeur du dernier établissement par lequel passera Mouloud Mansouri accepte son challenge. Dès lors, six concerts sont organisés.

Le jeune homme quitte ensuite la prison, sous sortie conditionnelle. Il s’est engagé à suivre une formation pour devenir vendeur. Mais ses anciens « collègues réclamaient de nouveaux concerts ». À chaque fois, c’est la même chose : les détenus sont ravis, nombreux sont ceux qui s’inscrivent et très vite il n’y a plus de places disponibles. Au début, ce sont exclusivement des rappeurs qui sont venus se prêter au jeu. « C’est limite obligatoire pour eux, ils ont des textes forts », estime Mouloud Mansouri. Pour motiver les artistes, cet ancien détenu leur raconte les journées type d’une personne incarcérée. Il insiste sur le fait que les directeurs de prison « ne pensent pas au kiffe des détenus. On veut leur imposer une culture qui n’est pas la leur. Pour eux, une journée de concert, c’est une journée de liberté. »

HIP HOP CONVICT 🎉🎉🎉 — Queen C 🐬 (@blouwps) February 4, 2018

JE VAIS AU HIP HOP CONVICT ❤️❤️❤️❤️ — . (@athenaisdrd) January 31, 2018

En 10 ans, l’association Fu-Jo a vu défiler des artistes dans quelques prisons de France. Oxmo Puccino, Zaz, IAM, Diam’s… Au total ce sont plus de 150 artistes qui ont suivi le projet ambitieux de Mouloud Mansouri. Certains n’ont pas attendu d’être contactés par l’association pour participer. « Kaaris et Imany, par exemple, je les ai rencontrés lors de soirées, et quand ils m’ont demandé qui j’étais et ce que je faisais, ils m’ont immédiatement dit “je veux venir” ».

Ces ateliers et sessions musicales créent des souvenirs indélébiles. « Je me souviens, quand Olivia Ruiz est venue, elle était en jupe, et assise sur une chaise haute. Les gars ont commencé à rigoler, et elle les a recadrés habilement. Leurs têtes après, c’était drôle ! », partage Mouloud Mansouri.

Un manque de reconnaissance

Pourtant, tout n’est pas rose dans cette initiative. « Depuis le mandat de François Hollande, on rencontre de plus en plus de contraintes. Les autorités vérifient plus, veulent lire les textes avant les concerts, connaître les artistes », s’agace Mouloud Mansouri. « À part la mairie de Paris, on n’a jamais été reconnus, ni invités par les ministères. Si j’avais fait ça aux Etats-Unis, j’aurais fini dans un dîner avec Barack Obama et Jay-Z ».

Leur album Shtar Academy sorti en 2014 leur a permis de gagner un peu en notoriété, mais pas suffisamment du côté des institutions. « Aujourd’hui, j’attends qu’on soit soutenus, et que les choses se facilitent, car elles évoluent peu et régressent souvent. Avec la récente grève des surveillants, on a déjà dû annuler un concert. »

Voilà tout ce qui s'est passé en 2014 grâce à l'association Fu-Jo...... http://t.co/1TPBDRtou2 — ShtarAcademy (@ShtarAcademy) October 3, 2014

Ces amateurs de hip-hop regrettent d’ailleurs que ce genre musical n’ait pas toutes ses chances. « Aux Victoires de la Musique, il n’y a pas assez de rap, heureusement qu’il y a OrelSan. Il n’y a qu’une radio qui passe du rap, Skyrock. Alors que finalement, le rap touche toutes sortes de publics, aussi bien les gens de Saint-Denis que ceux du XVIe arrondissement ».

Un concert Hip-Hop Convict « chez les riches »

Le bilan de ces 10 dernières années est positif pour l’ancien détenu. « On a poussé, on a fait un album, une exposition de planches de BD, 300 concerts et des activités organisées en prison », se réjouit Mouloud Mansouri. « J’aimerais bien préparer des détenus pour qu’ils puissent faire des premières parties de concert. Mais là, le gros projet qui arrive c’est celui de la semaine prochaine. On va faire le premier concert de rap de la Salle Pleyel. Chez les riches ! ».

RDV ce soir dès 19h pour le rendu du projet « Nanterre : l'évasion en BD » avec @BerthetOne & Mouloud Mansouri ! & 1 DJ set pour accompagner ça 👌🏽🔥 pic.twitter.com/4ZJUctO2qN — La Place (@LaPlaceHipHop) November 9, 2017

Le 4 mai 2018, à l’espace Malraux, le public toulonnais aura également l’occasion de voir un nouveau concert Hip-Hop Convict. Et la programmation est déjà alléchante : L.E.J, Disiz ou encore Némir seront au rendez-vous.