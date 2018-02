VIDEO. Posez vos questions à Pauline Croze, qui chantera en direct sur notre page Facebook

La chanteuse Pauline Croze. — Fifou

On l’avait laissée avec des standards de la bossa-nova repris en français. Pauline Croze revient avec Ne rien faire. Dans ce cinquième album très personnel, qui sort le 16 février, la chanteuse se livre. Beaucoup. Elle chante sa maman perdue, les ruptures, les départs, les impasses et les brûlures. Un disque très intense et une jolie mise à nue.

Avant une tournée dans toute la France, dont La Cigale à Paris le 9 avril, Pauline Croze sera dans le studio de 20 Minutes mercredi 15 février à 15 h pour chanter en direct sur notre page Facebook et répondre aux questions des internautes.

