Héritage de Johnny Hallyday: David prend la défense de sa sœur Laura sur Instagram

Après avoir annoncé vouloir contester le testament de Johnny Hallyday devant la justice lundi, Laura Smet a posté une photo d’elle et de son frère, David, sur Instagram. Soudés, ils seront « codemandeurs » dans la procédure.

« Je ne peux laisser passer de tels propos haineux »

La publication a reçu de nombreux commentaires de soutien et haineux [plus de 7 000]. Piqué au vif par l’un d’eux (supprimé depuis), le fils aîné de la star a réagi, a repéré Closer.

« Chère madame, je ne peux laisser passer de tels propos haineux, infondés, que ce soit sur la page de ma sœur ou la mienne ! Vous ne connaissez rien de tout ça et ça ne vous regarde pas ! Ce qui est très intéressant par contre dans vos propos si bienveillants et pleins de bon sens, c’est que la seule personne qui parle d’argent ici, c’est vous ! Les grands philosophes de notre époque ont bien dit : "Les gens perçoivent les autres tels qu’ils se perçoivent eux-mêmes" ! Je vous invite à ce propos de lire le livre de Marcelin Pleynet Le Savoir-Vivre, ça pourrait éventuellement vous éclairer. Bon courage. »

Laura et David déshérités

Plus grande star du rock français, Johnny Hallyday est décédé à 74 ans le 6 décembre des suites d’un cancer. Marié pendant vingt et un ans à Laeticia, il a eu quatre enfants. David l’aîné qu’il a eu avec Sylvie Vartan, Laura Smet née de son union avec Nathalie Baye et Jade et Joy adoptées pendant son dernier mariage. Les deux premiers ont été déshérités par la star.