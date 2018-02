VIDEO. On est en 2018 et Mylène Farmer est numéro 1 du Top singles avec... «Libertine»

Mylène Farmer en 1987. — MOURTHE/SIPA

Retour vers le futur ? Non, nous sommes bel et bien en 2018, mais au regard des meilleures ventes de singles pour la semaine du 2 au 8 février, il est permis d’en douter. Mylène Farmer trône au sommet non pas avec Rolling Stone, son nouveau titre (seulement 137e) mais avec Libertine l’un de ses tubes datant de… 1986.

La chanteuse se paye même le luxe d’occuper les trois places suivantes puisque Sans contrefaçon, A quoi je sers ? et Regrets, son duo avec Jean-Louis Murat, se classent respectivement deuxième, troisième et quatrième. Pas mal pour des morceaux parus en 1987, 1989 et 1991.

L’explication à ce top insolite n’est pas à rechercher du côté d’une faille spatio-temporelle mais de la réédition de ces titres en vinyle chez Polydor. Mylène Farmer peut donc remercier ses fans et les collectionneurs qui ont permis à son Libertine de devenir numéro 1 des ventes alors qu’à l’époque de sa sortie elle n’avait pas fait mieux qu’une dixième place, comme le signalent nos confrères de Charts in France.

Elle améliore son record

Concrètement, selon les chiffres (qui ne prennent pas en compte le streaming) du site musical, 2.600 exemplaires, en 45 tours, de Libertine ont ainsi été écoulés, contre 2.000 pour Sans contrefaçon et environ 1.900 chacun pour Sans logique et Regrets.

Mylène Farmer a par la même occasion décroché le dix-septième numéro 1 en 34 ans de carrière, confortant sa position de recordwoman en termes de premières places au Top 50. Son single Rolling Stone, disponible depuis le 19 janvier, a lui aussi été numéro 1, la semaine suivant sa sortie.