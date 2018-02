Victoires de la musique 2018 : Orelsan, Charlotte Gainsbourg, MC Solaar... Le palmarès complet

Le rappeur Orelsan a remporté trois trophées aux Victoires de la musique, le 9 février 2018. — Thomas SAMSON / AFP

Les 33e Victoires de la musique ont sacré le rap français et son nouveau chef de file Orelsan, auteur d’un triplé et désigné artiste masculin de l’année, vendredi lors d’une soirée dédiée à Johnny Hallyday qui a également couronné pour la première fois Charlotte Gainsbourg. Voici toutes les récompenses.

Triplé pour Orelsan

Artiste de l’année, album des musiques urbaines et meilleur clip, le rappeur a tout raflé et fait aussi bien que Stromae en 2014. « Je voudrais remercier le public, sans qui je serais juste un type qui fait de la musique dans sa chambre », a sobrement commenté le rappeur de 35 ans, arrivé en fin de soirée en provenance de Genève où il se produisait en concert.

Charlotte Gainsbourg, artiste féminine de l’année

Sacrée pour la première fois dans la catégorie reine d’artiste féminine, l’actrice-chanteuse, apparue avec une chemise en jean comme les affectionnait son père, connaît la consécration musicale à 46 ans. Dans son dernier album électro-mélancolique, Elle évoque pour la première fois avec des textes français la mémoire de son père disparu en 1991 et de sa demi-soeur Kate Barry, morte en 2013.

MC Solaar, album chansons de l’année

Retour gagnant pour le rappeur-poète. MC Solaar a rajouté une 5e Victoire à son palmarès pour « l’album chansons de l’année » avec Géopoétique.

Juliette Armanet, album révélation

La jeune chanteuse était au bord des larmes pour recevoir son trophée, et a interprété L’amour en solitaire.

Gaël Faye, révélation scène

Gaël Faye, revenu à la musique après son succès littéraire avec « Petit Pays », s’est imposé dans la catégorie « révélation scène ». Et il a montré pourquoi avec une magnifique interprétation de Paris métèque.

Bigflo & Oli, chanson de l’année (prix du public)

Le duo Bigflo & Oli a été plébiscité par le public dans la catégorie « chanson originale de l’année » pour Dommage. Une victoire de plus pour le hip-hop. « On le sent dans la tête des gens : aujourd’hui, il n’y a plus de clivage entre le rap et les autres styles. Le changement est fait ! », se sont réjouis les deux frères toulousains en coulisses.

Shaka Ponk, album rock

Le duo déjanté n’était pas présent pour recevoir son trophée pour leur album The Evol.

Dominique Dalcan, album de musiques électroniques

Le DJ chauve a fait planer tout le monde avec Small Black Piece of Field.

L’album Musique du monde pour -M-, Toumani & Sidiki Diabate, Fatoumata Diawara

Jolie collaboration et une prestation qui a mis le feu.

Meilleure tournée pour Camille

La chanteuse a fait un peu moins minimaliste qu’à son habitude.

Victoire d’honneur pour Etienne Daho

Pour l’ensemble de sa carrière.