Victoires de la Musique 2018: Les réactions des artistes lauréats

Ce vendredi soir étaient diffusées sur France 2 et France Inter les Victoires de la ,usique 2018..

Charlotte Gainsbourg a reçu la Victoire de l'artiste féminine de l'année, OrelSan celle de l'Artiste masculin.

Juliette Armanet a remporté la Victoire de l'album révélation.

Les artistes étaient émus d'avoir reçu leurs trophées.

Entre euphorie et les larmes aux yeux, les artistes francophones qui concouraient ce soir pour la 33e édition des Victoires de la musique et qui ont reçu le trophée ne savent plus comment exprimer leur joie.

La première Victoire de la soirée a été attribuée par la maîtresse de cérémonie Daphné Bürki et Iris Mittenaere, ex-Miss Univers, à M (Mathieu Chedid) et ses compères Toumani et Sidiki Diabate, et Fatoumata Diwara, pour l’album de musiques du monde Lamomali. « C’est un message de paix, de fraternité et de solidarité », a confié M. « C’est une année de bonheur. Il faut le prendre avec beaucoup d’humilité. C’était important d’y croire, d’être un peu audacieux. »

La soirée, diffusée en direct sur France 2 et France Inter, a poursuivi son cours avec la remise du prix de l’album de musiques électroniques, attribué à Dominique Dalcan pour Temperance. « C’est une belle aventure, avec beaucoup de choses à partager. Il y a le sensible et l’émotion dans la musique électronique. Toutes les musiques se mélangent désormais », a-t-il partagé.

Quelques instants plus tard, la talentueuse Camille est arrivée dans sa belle robe rouge, les pieds nus. Elle vient de recevoir la Victoire concert. « Il y a tellement de choses qui se passent sur scène. C’est un très gros travail d’équipe. Cette Victoire compte énormément car on travaille énormément. C’est une fête », a-t-elle expliqué, de sa voix calme et douce. « La scène, c’est là où je me sens le plus en sécurité car je suis en liberté, en paix, en communion. Merci d’aimer mon travail ».

Des artistes très émus

C’est avec beaucoup de surprise que le public et la chanteuse elle-même ont appris que Charlotte Gainsbourg avait remporté la Victoire de l'artiste féminine de l'année. Le jackpot pour cette actrice et fille d’un des mastodontes de la chanson française. « J’ai cru que je ne l’aurais pas. Je me suis mis dans la tête que je perdais. J’ai donc été très très surprise, et je n’ai pas encore réalisé. Je vais l’annoncer à mes enfants et à Yvan [Attal, son compagnon depuis 27 ans, ndlr]. »

Les artistes révélation de l’année ont eux aussi eu du mal à contenir leurs émotions. Pour Gaël Faye, qui a reçu le prix de la révélation scène, « c’est une Victoire très importante, car la scène est mon lieu de prédilection. C’est là que j’ai développé mon projet. Ce que j’aime sur la scène, c’est que rien n’est figé. »

La jeune Juliette Armanet a ému les Français avec son regard perdu lorsqu’elle a su qu’elle était la gagnante du prix album révélation avec Petite amie. Les larmes aux yeux sur scène, elle a remercié ceux qui avaient contribué à sa victoire. En arrivant dans les coulisses, la chanteuse ne se remet pas de ses émotions. « Mais qu’est ce que c’est ? C’est bizarre ! J’avais peur que ce soit un suplice de chanter sur cette scène… J’étais stressée ». Pour autant, elle a déjà décidé où allait être entreposé son précieux trophée : dans sa salle de bains.

Les rappeurs sont reconnaissants envers leur public

Tels deux frères siamois, Big Flo et Oli sont arrivés tout sourire, brandissant leurs trophées, gagnés dans la catégorie chanson originale. « On est vraiment très très contents, car c’est le seul prix qui est choisi par le public. On avait gagné aucun concours dans notre vie, même pas un tremplin, et là on a une Victoire. On va faire la fête avec nos amis de Toulouse qui sont montés à Paris exprès pour l’événement », ont dit les deux artistes, enthousiastes et fiers.

Celui que ce duo surnomment « le père » du rap français, MC Solaar, a lui aussi reçu une récompense pour son nouvel album Géopolitique. « Le rap est libre et évolutif. Il ne s’est pas cantonné à ce qui avait été fait auparavant. Pour moi ce nouvel album représente une sorte de renaissance, un nouveau départ. Je voudrais faire une dédicace à tous les rappeurs français, Eddy De Pretto, Big Flo et Oli, et les autres. »

Un vrai bonheur pour tous les lauréats de cette soirée, qui ont été félicités par leurs proches et leurs fans pendant toute la soirée.