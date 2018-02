VIDEO. Victoires de la musique 2018: Carton plein pour Orelsan, sacré artiste masculin de l'année

La rappeur Orelsan aux Victoires de la musique, le 9 février 2018. — DAVID NIVIERE/SIPA

Trois sur trois. Le rappeur Orelsan a été vendredi soir le grand gagnant des 33e Victoires de la musique en s'imposant dans les catégories artiste masculin de l'année, album de musiques urbaines (La fête est finie) et meilleur clip (Basique).

«Je voudrais remercier le public, sans qui je serais juste un type qui fait de la musique dans sa chambre», a commenté le rappeur de 35 ans, Aurélien Cotentin de son vrai nom.

Son troisième album en solo, La fête est finie, s'est écoulé à plus de 370.000 exemplaires (streaming inclus) depuis sa sortie en novembre. L'accueil critique a été très favorable et quasi-unanime, une belle revenche pour celui qui était devenu pestiféré en 2006-2009 après ses chansons Saint-Valentin et Sale pute.