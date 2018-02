Victoires de la Musique 2018: Et l'album révélation musicale de l'année est... Juliette Armanet avec «Petite amie»

RECOMPENSE Les deux autres nommés de la catégorie étaient Aliose avec « Comme on respire » et Petit biscuit avec « Presence »...

Juliette Armanet remporte la victoire de l'album révélation. — Capture d'écran France 2

Pour son premier album Petite amie, Juliette Armanet décroche la victoire de la musique de l’album révélation. Les deux autres nommés de la catégorie étaient Aliose avec Comme on respire et Petit biscuit avec Presence.

Assise au piano, la chanteuse a interprété son tube L’amour en solitaire.

Hommage à Johnny

Pour débuter la soirée peu après 21 heures, les premières notes de Toute la musique que j’aime ont résonné, jaillissant des instruments des musiciens de Johnny Hallyday, dont son guitariste Yarol Poupaud.

Puis Slimane et Florent Pagny, qui ont chacun participé à l’album hommage On a tous quelque chose de Johnny récemment paru, les ont rejoint sur scène pour reprendre Requiem pour un fou, un des plus grands tubes du Taulier datant de 1976. Une performance vocale couplée forcément moins impressionnante que celle dont était capable à lui seul le chanteur, comme en ont témoigné les images d’archives diffusées juste après. La dernière fois qu’on avait vu ensemble ses musiciens, c’était lors des funérailles de la star, le 9 décembre. Ils avaient joué devant la foule amassée à l’extérieur de l’église de la Madeleine à Paris, sans chanteur, le micro orphelin de Johnny trônant à leurs côtés.