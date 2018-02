Victoires de la Musique 2018: Comment le hip-hop et le rap peuvent-ils «tout» rafler?

Le rappeur Soprano. — EDMOND SADAKA EDMOND/SIPA

Ce vendredi soir, les artistes hip-hop pourraient rafler les 33e Victoires de la Musique, ou du moins presque. Cette année, sur les 12 catégories du concours, 5 comportent un ou deux nommés issus de la musique hip-hop.

Et le grand favori de cette nouvelle édition est OrelSan. Outre la catégorie Album de musiques urbaines, l’artiste est nommé pour remporter le trophée de l’Artiste masculin et de la Création audiovisuelle de l’année.

Mc Solaar, qui s’est fait un nom dans la discipline il y a plusieurs années (voire décennies même) n’est pas oublié dans la sélection, et concourt dans la catégorie Album chansons avec Géopoétique.

Parmi les quatre artistes en compétition, deux sont issus du milieu du hip-hop. Big Flo et Oli (deux rappeurs pour le prix d’un) ainsi que Soprano affronteront la jeune Louane et le groupe Kyo dans la catégorie Chanson originale.

Le hip-hop est majoritaire dans certaines catégories

Soprano, qui lui aussi est sélectionné pour recevoir plusieurs victoires cette année. Le rappeur est face à OrelSan et Bernard Lavilliers dans la catégorie Artiste masculin.

Du côté des nouveaux artistes, Eddy De Pretto, qui mêle chanson française et rap, et Gaël Faye sont tous deux nommés dans la catégorie Album révélation. Ils affronteront Fishbach, artiste rock.

La cérémonie a su se moderniser et se montrer plus contemporaine, au grand bonheur de la jeunesse et des fans de ce genre musical.

Les Victoires de la Musique, présentées par Daphné Bürki, seront en direct ce vendredi soir sur France 2 et France Inter, à partir de 20h50.

