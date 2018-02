VIDEO. Neige et verglas: Des Québécois morts de rire devant le JT de France 2

Capture de la vidéo publiée sur Facebook — CAPTURE / FACEBOOK

Si l’épisode neigeux a perturbé les Français, il a plutôt fait marrer les Québécois devant leur téléviseur. Mort de rire, un couple de Canadiens -Luc Monette et Francine Moreau-, n’a pas pu s’empêcher de filmer le JT de France 2 de mardi dernier.

>> A lire aussi : Pourquoi les Parisiens ont-ils des difficultés à conduire par temps de neige?

« C’est toi, en plein milieu de l’autoroute qui bloque le chemin », se moque la voix masculine devant le reportage d’une journaliste sur la Nationale 118 où des usagers sont restés bloqués dans la nuit de mardi à mercredi. « Mais qu’est-ce qu’ils déneigent ? De la poussière ? », poursuit-il hilare.

La vidéo vue plus de 2,2 millions de fois

Pour ces Québécois, habitués à des températures extrêmes, la situation de la France n’a rien de spectaculaire. Plus de 700 kilomètres de bouchons autour de Paris, Tour Eiffel fermée, TGV ralentis, transports en commun et scolaires perturbés…

>> A lire aussi : Comment expliquer la pagaille provoquée par la neige sur les routes?

La neige a affecté mardi soir la moitié nord de la France, où des températures glaciales ont conduit 22 départements à activer leur plan « grand froid ». L’épisode neigeux « notable et durable » a rendu les conditions de circulations difficiles sur un axe allant des Pays de la Loire et du Poitou aux Ardennes, en passant par l’Ile-de-France.

Postée sur Facebook mardi, la vidéo a déjà été vue plus de 2,2 millions de fois et comptabilise plus de 43 000 partages et plus de 10 000 commentaires.