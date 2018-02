La ministre de la Culture souhaite plus de parité dans le domaine de la culture

La ministre de la Culture Françoise Nyssen lors d'une conférence à La Rochelle en juin 2017. — XAVIER LEOTY / AFP

Plus de parité, moins d’inégalités. Ce mercredi, la ministre de la Culture a réuni le comité ministériel pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

Françoise Nyssen prévoit de consacrer 100.000 euros par an pour que les emplois dans le domaine culturel soient paritaires, soit 500.000 au total jusqu’à la fin du mandat d’Emmanuel Macron.

Mon objectif en faveur de l'#égalitéFH est clair : exemplarité au sein du @MinistereCC, et #parité à la tête de nos 75 établissements publics culturels, ainsi que dans tous les lieux de Culture labellisés par le @MinistereCC. https://t.co/rM7EJ3lGCv — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) February 7, 2018

Selon l’Observatoire de l’égalité dans la culture et la communication, l’écart des salaires entre les deux genres est de 10 % au sein du ministère.

Françoise Nyssen souhaite également que 50 % des 75 établissements publics du secteur de la culture, comprenant les musées, le patrimoine, le spectacle vivant, l’enseignement, l’audiovisuel et les bibliothèques, soient dirigés par des femmes d’ici 2022. Aujourd’hui, deux tiers de ces établissements sont gérés par des hommes.

Lutter contre les violences et les stéréotypes

Emmanuel Macron avait déclaré en novembre dernier que l’égalité entre les hommes et les femmes était une « grande cause du quinquennat » et avait annoncé des mesures pour lutter contre les violences sexuelles et le harcèlement.

Dans les établissements culturels, des référents de l’égalité hommes-femmes devraient être nommés pour recueillir des témoignages de la part de victimes ou de témoins.

La ministre de la Culture prévoit également la lutte contre les stéréotypes et « les images et les représentations » dans l’audiovisuel, la presse la publicité et l’édition. Les femmes ne sont présentes qu’à 35 % dans les fictions, 32 % dans les magazines et documentaires, et seulement 17 % dans les programmes sportifs.

