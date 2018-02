Un nouvel album début mars pour PNL? Les fans du duo élaborent une théorie de maboule

MUSIQUE Les fans d’Ademo et N.O.S pensent avoir décrypté un message codé posté sur Snapchat…

PNL va-t-il sortir un nouvel album début mars? — Capture d'écran YouTube

Le mois de mars réservera-t-il une bonne surprise aux fans de PNL ? Certains y croient en tout cas dur comme fer. Alors que le duo des Tarterêts n’a pas sorti d’album depuis 2016 (Dans la légende), des fans sont désormais persuadés que le lancement d’un nouveau cru serait imminent. Sur quoi fondent-ils leurs espoirs ? Une théorie de maboule élaborée après la publication d’un Snap…

>> A lire aussi: Un numéro de téléphone dans la rue... PNL, roi de la com' pour annoncer leur nouveau clip

Une histoire d’astres

Sur Snapchat, c’est un message d’Ademos (l’un des membres de PNL), qui a mis la puce à l’oreille de certains fans à l’œil avisé, rapporte le site du Mouv. « Merci pour vos messages de tous les jours ! On peut pas rep à tout le monde ! Mais bien vu à tous #QLF #Peace », est-il écrit. Rien de fou, si ce n’est les émojis qui accompagnent ces propos. On y découvre une horloge réglée sur 20 heures, deux quartiers de lune et deux pleines lunes… Pour les fans c’est une certitude, PNL sortira son nouvel album à 20 heures (heure habituelle de leur sortie d’albums), à la prochaine pleine lune, soit le 2 mars prochain !

PROCHAIN ALBUM DE PNL LE 2 MARS 2018 retenez ça les khey pic.twitter.com/t6yFJTBkYd — Nero Nemesis (@KlausBarbu) February 5, 2018

Comme le remarque Le Mouv, la date n’aurait cependant rien d’improbable. Il s’agit d’un vendredi, jour de sortie des albums, et trois ans après le lancement de leur disque Que la famille. Sans oublier l’incroyable inventivité du duo pour teaser ses projets, rappelons-nous notamment de ce numéro pour la sortie d'un clip. Bref, tout ça peut paraître foufou, mais impossible n’est pas PNL.