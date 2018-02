VIDEO. Quand Arthur H avoue être «un gentil garçon»

Arthur H dans le studio de 20 Minutes, le 24 janvier 2018 — Thomas Lemoine

« Qu’à fait Arthur H qu’il n’aurait pas fait s’il était Arthur B ? », « À quel âge avez-vous commencé à être sérieux ? », « Au Monopoly on dit souvent que "c’est celui qui tient la banque qui l’emporte", vous en pensez quoi ? ».

Le 26 janvier, Arthur H sortait son 10e album, Amour chien fou. À l’occasion d’ un live dans notre studio, il s’est gentiment prêté au jeu de l'Interview WTF, en remontant le fil de l’actu des derniers jours…

À la question « Quand on vous dit BB, quelle chanson vous vient tout de suite en tête ? » le chanteur a souhaité d’abord préciser qu’il fallait se souvenir de Brigitte Bardot comme « quelqu’un de solaire, de lumineux », qui a incarné « une femme libre », « la première femme moderne », avant de fredonner « Coquillages et crustacés » et « Je n'reconnais plus personne en Harley Davidson »…