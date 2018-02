Nintendo annonce «Mario Kart» sur smartphones

Le jeu vidéo Mario Kart 8 sur Wii U. — Uncredited/AP/SIPA

Les peaux de bananes économiques laissées sur la route de Nintendo par les ventes décevantes de sa console Wii U semblent déjà loin. Dopé au champignon-turbo par sa dernière machine, la Switch, dont il aurait écoulé plus de 12 millions d’exemplaires entre avril et décembre 2017, le constructeur nippon s’apprête à lancer sur le marché l’équivalent d’une bonne grosse carapace rouge : une version pour smartphones de son jeu de course Mario Kart.

Le drapeau à damiers est levé et la ligne d'arrivée est proche. Une nouvelle application mobile est en développement : #MarioKartTour sortira au cours de l'année fiscale qui se terminera en mars 2019. pic.twitter.com/uw02tnMCxV — Nintendo France (@NintendoFrance) February 1, 2018

Après avoir lancé Super Mario Run, Fire Emblem Heroes ou Animal Crossing : Pocket Camp, les adaptations pour mobile de trois de ses grosses franchises (un Zelda serait aussi en préparation), Nintendo prépare potentiellement un nouveau succès commercial avec Mario Kart, dont les différentes itérations, sur quasiment toutes les consoles de la firme kyotoïte, se sont écoulées à quelque 120 millions d’exemplaires, selon le site VGChartz.

D’après l’annonce faite sur les divers comptes Twitter de Nintendo, le jeu devrait s’intituler Mario Kart Tour et sortir d’ici à mars 2019. Son succès devrait dépendre notamment de la capacité de Nintendo à proposer une jouabilité adaptée au support, à ne pas abuser des achats in-game et surtout, à concocter un mode multi-joueurs, presque la raison d’être de Mario Kart.