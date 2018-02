«20 Minutes» vous invite à assister à des concerts de musique classique

«20 Minutes» vous emmène dans des salles de concert comme celle-ci, la Philharmonie de Paris. — Charles Platiau/AP/SIPA/ Montage C. Barrois/ 20 Minutes

Vous n’avez jamais osé franchir les portes d’un opéra mais vous avez envie d’écouter un concert de musique classique ? Vous ne faites pas la différence entre André Rieu et Yehudi Menuhin (d’ailleurs vous ne savez pas qui c’est) ? Ça tombe bien, parce que 20 Minutes a décidé de s’adresser à vous. Pour une série d’articles, nous cherchons des lecteurs qui ne sont pas familiers de ce style de musique pour les emmener au concert.

Concerts gratuits avec un accompagnement

Concrètement, nous vous proposons d’aller voir entre quatre et six concerts, dans différentes salles parisiennes, entre mars et juin/juillet. En plus de vous permettre d’accéder gratuitement aux événements que nous aurons sélectionnés au préalable en partenariat avec des salles, ces dernières nous permettrons de profiter d’une petite introduction aux concerts pour avoir quelques clés de compréhensions et éventuellement d’une rencontre avec les artistes.

>> A lire aussi : La musique classique vous fait peur? On a trouvé comment vous rassurer

Si vous avez envie de franchir pour la première fois les portes d’une salle de concert pour profiter d’un concert symphonique ou d’un opéra, répondez aux trois questions ci-dessous.