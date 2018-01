«Matt & Max»: Xavier Dolan va raconter «une histoire d'amour entre deux meilleurs amis»

Xavier Dolan avant le défilé Vuitton, à Paris, le 18 janvier 2018. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Seulement 28 ans à l’état civil et déjà sept longs-métrages au compteur. Bientôt huit. Car, à peine a-t-il fini le tournage de The Death and Life of John F. Donovan, son premier film anglophone que l’on découvrira peut-être au Festival de Cannes, Xavier Dolan a déjà entamé les préparatifs du prochain.

Comme il l’a confié au Hollywood Reporter, le réalisateur québécois a achevé en ce mois de janvier le scénario de Matt & Max, qu’il présente comme un mélange de deux de ses précédentes réalisations, Tom à la ferme « pour l’aspect esthétique » et Mommy « dans l’esprit et pour l’énergie ».

Le film parle de tout sauf d’un couple. C’est d’ailleurs le sujet du film. Le fait qu’ils ne soient pas un couple. L’article du Hollywood Reporter précise qu’il s’agit d’une histoire d’amour entre deux meilleurs amis. — Xavier Dolan (@XDolan) January 30, 2018

Il racontera « une histoire d’amour entre deux meilleurs amis ». « [Récemment], j’ai vu des films qui m’ont semblé tellement courageux et tellement vrais dans leur écriture et leur manière de parler d’amour queer. J’ai un temps ressenti le besoin d’explorer des personnages qui ne soient pas nécessairement gays. Mais ces expériences de cinéma m’ont donné envie de les remettre en avant », a expliqué Xavier Dolan au Hollywood Reporter en faisant référence sans nul doute à des films comme Call Me By Your Name – en lice aux prochains Oscars – et Moonlight – oscar du meilleur film l’an passé.