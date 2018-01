VIDEO. Posez vos questions à HollySiz, qui chantera en direct

La chanteuse HollySiz — Dimitri Coste

Il y a une vie, Cécile Cassel suivait les pas de son père Jean-Pierre et de son frère Vincent dans le cinéma. Et puis le virus de la musique a été le plus fort. Après My Name is il y a quatre ans, porté par le tube Come Back to Me, un disque d’or et une tournée à travers toute la France, HollySiz est de retour avec son album Rather Than Talking. Si le premier était 100 % rock, ce nouvel opus est toujours électrique, mais beaucoup plus éclectique et s’est nourri de ses voyages. On y retrouve, entre autres, le hip-hop de Brooklin et le reggae de La Havane. Comme pour son premier album, elle a écrit, composé et même réalisé (avec la collaboration de Yodelice) Rather Than Talking.

Avant d’entamer une tournée dans toute la France, HollySiz sera à la rédaction de 20 Minutes mercredi 31 janvier à 13h30 pour chanter en direct sur notre page Facebook et répondre aux questions des internautes.

>> Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions en remplissant le formulaire ci-dessous.