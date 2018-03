Oscars 2018: La cérémonie réalise la pire audience de son histoire

Jimmy Kimmel présente les Oscars, le 4 mars 2018. — ABC

90 éditions, quatre Oscars pour La Forme de l'eau, trois pour Dunkerque, deux pour 3 Billboards et Darkest Hour… et 26,5 millions d’Américains devant leur poste de télévision. Si le chiffre peut impressionner, et a permis à la chaîne ABC de se placer première des audiences dimanche soir, il s’agit pourtant du pire score de la cérémonie des Oscars depuis… toujours. Enfin, depuis que l’audience est mesurée en 1974.

Les Oscars 2017 avaient par exemple réuni près de 33 millions de téléspectateurs, et la cérémonie n’était jamais passée sous les 30 millions, même en 2008, où elle était tombée à 31,8 millions de cinéphiles, son pire résultat historique alors. Mais il ne faut pas croire que les Oscars n’intéressent plus les Américains, puisque la soirée était montée à 43,7 millions en 2014, avec Ellen DeGeneres à la présentation et 12 Years a Slave en meilleur film.