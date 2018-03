Le film «Call Me By Your Name» connaîtra une suite (voire plusieurs)

Thimothée Chalamet et Armie Hammer dans Call me by your name de Luca Guadagnino — Sony Pictures

Il faisait partie des favoris aux Oscars, et n’est reparti qu’avec le prix du meilleur scénario pour James Ivory, d’après le roman d’André Aciman. Peut-être la prochaine fois ? En effet, son réalisateur Luca Guadagnino l’a annoncé, Call Me By Your Name connaîtra une suite.

« Je suis en train de concevoir l’histoire avec André Aciman, a-t-il confié à USA Today sur le tapis rouge des Oscars. Le film se déroulera cinq ou six ans après, ce sera un nouveau film, avec un ton différent. Elio et Oliver seront de retour, ils voyageront à travers le monde. »

Luca Guadagnino n’écarte pas l’idée de plusieurs suites

Mais ce n’est tout, Luca Guadagnino n’écarte pas l’idée de plusieurs suites, plusieurs films, à l’instar du travail de Richard Linklater sur Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. « Le roman contient plusieurs dizaines de pages à la fin sur les vingt ans de vie d’Elio et d’Oliver, explique le cinéaste au Hollywood Reporter. Call Me By Your Name peut ainsi être vu comme un premier chapitre, une première chronique, suivie par d’autres. »

Il aimerait par exemple aborder les années Sida dans la suite, et suivre Timothée Chalamet, et son alter ego Elio, au fil des années, des décennies : « L’écran et la vie se rencontreraient et se répondraient, ce serait bien de voir cette évolution. »