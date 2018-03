VIDEO. Oscars 2018: Faye Dunaway et Warren Beatty remettront (encore) l’Oscar du meilleur film

Faye Dunaway et Warren Beatty découvrent le carton glissé par erreur dans l'enveloppe. — KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Après la gaffe monumentale de l’an dernier, on prend les mêmes et on recommence ! Les organisateurs des Oscars 2018 auraient demandé à Warren Beatty et Faye Dunaway de remettre, à nouveau, l’Oscar du meilleur film, selon les informations du tabloïd américain TMZ.

Souvenez-vous, lors de la 89e cérémonie le 27 février 2017, La La Land est d’abord annoncé comme le vainqueur de l’Oscar du meilleur film, à la place de Moonlight, le véritable gagnant. Le malaise est total. Warren Beatty et Faye Dunaway, censés remettre l’Oscar du meilleur film, se sont vus remettre une mauvaise enveloppe par un employé distrait du cabinet de conseil PriceWaterhouseCoopers, chargé de la remise des trophées.

« Le gagnant est “Autant en emporte le vent” ! »

Les deux stars de Bonnie and Clyde auraient répété leur présentation ce jeudi. L’actrice commencerait par dire : « La présentation sera meilleure la deuxième fois », et Beatty d’enchaîner avec une boutade : « Le gagnant est Autant en emporte le vent ! »

Le maître de cérémonie des Oscars, Jimmy Kimmel, a fait la promo du show en revenant sur cette énorme bourde. La 90e édition se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi.