VIDEO. Oscars 2018: On décerne les prix avant la cérémonie! (Comme ça on peut se coucher tôt)

« 3 Billboards » ne devrait pas repartir bredouille.

Guillermo del Toro a toutes les chances de l’emporter.

Et le documentaire « visages, villages » va faire triompher la France

Les Oscars, c’est dimanche 4 mars au soir et le monsieur svelte et doré a du lourd, du très lourd à se mettre sous la dent. 20 Minutes s'engage à fond en livrant ses prévisions. La vidéo ci-dessous réunit nos lauréats ceux qui devraient repartir accompagnés par le bel homme à l'épée.

Meilleur film : «3 Billboards : les panneaux de la vengeance»

Si 3 Billboards ne l’emporte pas, on mange un oscar (plus digeste qu’un césar mais presque aussi lourd avec ses trois kilos et sa fine couche d’or qui fait mal aux dents). Martin McDonagh a tout bon avec cette histoire de vengeance finement troussée mettant une femme forte en vedette.

Meilleur réalisateur : Guillermo del Toro

L’heure du triomphe devrait avoir sonné pour Guillermo del Toro. La forme de l’eau, conte romantique sur la rencontre d’une jeune femme muette et d’un amphibien, a déjà valu le Lion d’or de Venise et un Golden Globe. On verrait bien ce geek flamboyant ajouter un oscar à sa galerie de trophées pour sa mise en scène de toute beauté.

Meilleure actrice : Frances McDormand

Même si Margot Robbie dans Moi Tonya et Saoirse Roan dans Lady Bird sont épatantes, elles ne font pas le poids face à Frances McDormand dans 3 Billboards. La performance de la comédienne en maman résolue à trouver les meurtriers de sa fille est époustouflante tant elle parvient à la fois à se montrer tour à tour charmante ou odieuse.

Meilleur acteur : Gary Oldman

On ne voit guère qui pourrait chercher noise à Gary Oldman dans Les heures sombres. Méconnaissable et écrasant en Winston Churchill, il ne laisse aucune place pour les autres nommés même l’excellent Daniel Kaluuya, victime qui ne se laisse par faire par une bande de racistes odieux dans le très réussi Get Out.

Meilleur second rôle féminin : Allison Janney

La maman de Tonya Harding dans Moi, Tonya est jouée par Allison Janey qui mérite largement la récompense suprême pour son incarnation de cette femme autoritaire poussant sa fille sur la voie du succès sans ménagement. Quel dommage qu’on ne puisse aussi récompenser Laurie Metcalf, la mère de Lady Bird de Greta Gerwig.

Meilleur second rôle masculin : Sam Rockwell

A 20 Minutes, on a un gros faible pour Willem Dafoe en gérant de motel de Florida Project. Pourtant, on voterait à quatre mains et aussi avec les pieds pour Sam Rockwell dans Three Billboards et sa prestation en flic raciste dans 3 Billboards. Arriver à apporter une touche d’humanité à cet homme odieux sans pour autant l’excuser vaut bien un oscar.

Meilleur(s) scénario (s) : «Call me by your name» et «Get out»

Du côté des adaptations, James Ivory tient largement la corde pour le très joli Call me by your name signé par Luca Guadagnino, brève rencontre entre deux hommes. Le scénario original au double sens du mot du film d’horreur antiraciste Get Out de Jordan Peel donnerait une bonne occasion de récompenser cette découverte.

>> A lire aussi : «Get out»: Comment ce film horrifique et antiraciste a cassé la baraque dans l'Amérique de Trump

Et pour quelques Oscars de plus

Pour cette catégorie, Coco de Lee Unkrich et Adrian Molina part grand favori et c’est largement mérité! Quant au film étranger, on verrait bien Faute d'amour repartir vainqueur tandis Visages, Villages fera triompher la France et Agnès Varda dans les documentaires.

