Belle idée que de récompenser Justine Triet pour Anatomie d'une chute. Ce film de procès au suspense haletant fait découvrir le calvaire d’une femme soupçonnée d’avoir assassiné son mari en le poussant par la fenêtre. Le Festival de Cannes distingue la réalisatrice de La Bataille de Solferino, de Victoria et de Sybil et c’est très mérité.

Les réactions de l'héroïne, femme gaçante et glaciale interprétée par la sublime Sandra Hüller, sont analysée avec une grande acuité par une cinéaste spécialiste des portraits féminins qui a notamment révélé Virginie Efira. « C’est peut-être le film le plus intime que j’ai réalisé » explique la cinéaste sur scène. Et c’est vrai, tant elle offre des rôles merveilleux à l’actrice allemande Sandra Hüller et aux autres comédiens notamment Swann Arlaud, Antoine Reinartz et le jeune Milo Machado Graner, sans oublier le chien qui a remporté la Palm Dog.

Si la réalisatrice française a fait une déclaration ô combien politique sur scène, on sent aussi son engagement dans ce film qui évoque comment fonctionne la justice en France au travers d'un suspense haletant. Anatomie d'une chute est vraiment un film de toute beauté. La cinéaste démontre qu'elle est un nom et une personnalité avec lesquels il va falloir compter. Cette féministe, femme engagée et grande cinéaste a tout d'une grande.