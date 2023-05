Un talent sur les réseaux, mais pas que. Luciole, de son vrai nom Laurène Arnoux, est au Festival de Cannes pour faire du contenu sur ses réseaux, notamment TikTok. 1 million 400.000 personnes regardent ses vidéos quotidiennement, et on les comprend. Passionnée de cinéma, plus précisément de films d’horreur, la jeune créatrice a déjà une belle carrière d’auteure et de directrice artistique, pour Squeezie, derrière elle. « C’est ma première fois à Cannes, il y a un peu moins de films d’horreur comme j’en ai l’habitude, mais j’adore. Je découvre tout un univers, des gens passionnés, je suis heureuse d’être là », confie-t-elle à 20 Minutes.

« Mon film préféré, c’est « The Truman Show ». Après, la branche que je préfère, c’est le cinéma d’horreur, le cinéma fantastique. J’aime les films qui sortent de l’ordinaire, qui te font un peu angoisser ». Un peu comme ses vidéos, qui changent de l’ordinaire, qui permettent de s’échapper un peu de notre quotidien.

Les influenceurs parlent aussi de cinéma

« Je trouve qu’il y a un vrai lien entre la création de contenu et le court métrage. Il y a cette réflexion, cette volonté de partage déjà. Donc c’est la même intention je pense. Après, elle n’est pas faite pareil, forcément concernant la création sur Internet, c’est un peu plus « simple », on va poster avec 2-3 coupes dans le montage alors que pour un film, il y a tout le travail d’une équipe. Ce n’est pas donc pas la même manière mais l’intention est vraiment similaire », explique Luciole. L’éternel débat, depuis que TikTok est partenaire officiel du Festival de Cannes, c’est-à-dire depuis l’année dernière.

Faut-il mettre les créateurs dans le même sac ? « Sur TikTok, tu as des gens qui se lèvent avec une idée, et qui la réalisent avec leur téléphone. Parfois, c’est impressionnant, pour du format court comme ça, en vertical ». À croire que cette 76e édition du festival de Cannes n’aura pas cessé de donner de la visibilité à celles et ceux qui font, peu importe le support ou la plateforme.

L’interview de Luciole est à retrouver en tête de cet article.