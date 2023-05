Au Festival de Cannes où tout le monde est là pour se montrer, Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste font figure d’exception. On ne les voit pas dans Elementaire, le nouveau Pixar signé Peter Sohn, puisqu’ils ne font que prêter leurs voix aux héros du film, une fille flamme et un garçon goutte d’eau qui tombent amoureux l’un de l’autre. Au risque de s’éteindre ou de s’évaporer.

« C’est très facile d’être à Cannes avec un film dont on est très fiers », confie Vincent Lacoste. « C’est trop bien. C’est ludique », plussoie Adèle Exarchopoulos. L’exercice n’a pourtant pas été facile pour le duo dont les personnages tentent de faire exister une histoire d’amour qu’on pourrait croire impossible.

Une nouvelle expérience

« Il faut oublier le naturel qu’on attend d’habitude du jeu d’acteurs au cinéma. On doit coller au personnage qu’on a dans les oreilles et dans les yeux, explique Adèle Exarchopoulos. C’est une tout autre technique. » Son héroïne flamboyante demandait beaucoup d’énergie. Le héros émotif que double Vincent Lacoste était aussi compliqué à faire parler. « C’est dur au début, avoue Vincent Lacoste, car il faut que tout passe par la voix. Il faut effectivement oublier le naturel. Il faut y mettre beaucoup d’entrain. »

Mais pourquoi ont-ils été choisis ? Par ce qu’ils ressemblent aux héros dans la vraie vie ? « Ce sont des images qu’on dégage de loin, selon nos filmographies », explique Vincent Lacoste. Sa partenaire abonde dans son sens. « Je pense que cela correspond à un fantasme, comme si on ressemblait aux personnages qu’on a incarnés dans d’autres films », dit-elle.

Ces deux-là s’entendent comme larrons en foire à la ville mais ils s’entendront pour la première fois dans le film lors de la projection de ce samedi soir à Cannes. « J’ai trop hâte de voir la version française en entier, car jusqu’à maintenant, on n’en a vu que des bouts », avoue Vincent Lacoste. A Cannes, c’est la version anglaise qui sera projetée. Leurs voix françaises ne seront dans les salles qu’à partir du 21 juin.