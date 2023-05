Et voilà, le 76e Festival de Cannes est presque fini, il ne reste quasiment plus que le palmarès à attendre…

L’événement du jour : Ken Loach, une, vingtième

Le tout dernier film en compétition est en train de se dérouler en ce moment même. C’est The Old Oak du vétéran Ken Loach, 86 ans, vingt participations à Cannes et déjà deux fois palmé d’or pour Le Vent se lève en 2006 et en pour Moi, Daniel Blake en 2016. Alors que vaut cette histoire de réfugiés syrien qui vient redonne de baume au cœur à un quartier assoupi du Nord de l’Angleterre ? Notre journaliste ciné, qui sort tout juste de la projection de presse, nous glisse à l’oreille que « The Old Oak est sans doute son meilleur film depuis longtemps ».

La citation du jour : « Pourquoi j’ai arrêté TikTok au lit »

« Quand tu scrolles sur TikTok, tu démarres ça à 20 heures, t’as couché les enfants, et il est déjà 23 heures… On a réussi à s’en sortir quand même avec ma femme. TikTok a juste souligné le fait qu’on ne se parlait plus. Depuis, on a arrêté TikTok au lit… »

C’est ce qu’Eric a confié à 20 Minutes lorsque nous n’avons interviewé avec Ramzy. Les deux anciens comparses sont dans le jury du TikTok Short Film, une compétition de films courts présentés à Cannes pendant le festival.

La récompense du jour : La Palme Dog à Messy

Bon, ce n’est pas le Ballon d'or, mais la Palme dog, c’est déjà pas mal. Cette dernière a été attribuée à Messy, le border collie bien nommé qui incarne Snoop, le chien guide d’un enfant malvoyant dans le film Anatomie d’une chute de la Française Justine Triet.









Cette année, devant « l’éventail des performances », cette récompense parallèle qui récompense le meilleur « acteur canin » a fait des petits : le chien vu dans Les Feuilles mortes d’Aki Kaurismäki a reçu le Grand prix du jury et celui de Vincent doit mourir le « prix de l’incroyable performance ». On se souvient que Karim Leklou avait milité auprès de 20 Minutes pour faire élire son chien.

A suivre demain : Le palmarès du 76e Festival de Cannes

Qui va remporter la palme ? Pas de favori nettement défini. Avant la dernière projection, celle du film de Ken Loach, la presse internationale semblait avoir jeté son dévolu sur Les feuilles mortes du Finlandais Aki Kaurismäki, la presse française lui préférant la Française Justine Triet avec Anatomie d’une chute. Mais The Zone of Interest de l’Allemand Jonathan Glazer et Jeunesse (Printemps) du Chinois Wang Bing sont en embuscade. Verdict demain soir à 20h30, avec des indices dès 19 heures en fonction des invités présents pour la montée des marchés.