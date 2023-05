En choisissant le lauréat de la Palm Dog 2023, meilleur acteur à quatre pattes des différentes compétitions de la Croisette, le jury s’est laissé « subjuguer » par une véritable « performance cinématographique canine ». Et il faut bien l’avouer, dans Anatomie d’une chute, le film de Justine Triet en compétition officielle au Festival de Cannes, Messy a tout d’un grand acteur. Le boarder collie qui incarne Snoop, le chien guide d’un enfant malvoyant, impressionne notamment dans une scène bouleversante. Il y simule, avec force et conviction, la maladie.

Absent lors de cette cérémonie organisée ce vendredi, le lauréat était représenté par un proche cousin, de la même race. Laura Martin, coach pour animaux, sa partenaire pendant le tournage avait laissé un message en vidéo. Cette récompense « est le fruit de tout un travail » a-t-elle expliqué, laissant Messy remercier aussi le public à sa façon.





Messy et sa coach ont quand même tenu à laisser un message en vidéo



Des chiens qui volent la vedette aux (vrais) acteurs

Cette année, devant « l’éventail des performances », cette récompense parallèle a même fait des petits. Deux autres stars à quatre pattes ont notamment été sacrées. Chaplin, vu dans Les Feuilles mortes d’Aki Kaurismäki, le propre chien du réalisateur pourra décorer son panier d’un Grand prix du jury. Les deux acteurs principaux du film, Alma Pöysti et Jussi Vatanen, sont venus en personne récupérer le collier ce vendredi.





Alma Pöysti et Jussi Vatanen, du film « Les Feuilles mortes » sont venus, en personne, récupérer le prix destiné à leur partenaire à l'écran - Fabien Binacchi / ANP

L’épatante Susie, qui incarne le rôle de Sultan dans Vincent doit mourir (Semaine de la critique), a de son côté remporté celui du « prix de l’incroyable performance ». Un minimum pour notre journaliste Caroline Vié et les acteurs du film eux-mêmes qui militaient pour que le Staffordshire Bull-Terrier rafle la palme… dog. « Il ne faut pas croire que tous les animaux sont de bons comédiens. Suzie est exceptionnelle », expliquait Karim Leklou, qui s’est fait littéralement voler la vedette.





Le jury de la Palm Dog lui a préféré Messy. Et a également décerné une dernière récompense, le Grand prix d’honneur, non pas à un chien mais à un cinéaste : le britannique Ken Loach, « pour l’intégralité de sa carrière avec une mention spéciale » pour son film The Old Oak, en compétition. Une boule de poils nommée Marra y truste, là aussi, les tout premiers rôles. Le collier a été remis au réalisateur par Yoann Latouche, l’organisateur de cette cérémonie qui a vraiment du chien.